مردان کره ماه از اوباما ناراضی اند

به گزارش خبرگزاری مهر، جیم لاول فرمانده ماموریت آپولو 13 معتقد است تصمیم اوباما می تواند نتایج غیر قابل جبرانی را برای آینده اکتشافات فضایی آمریکا در بر داشته باشد. همچنین "اوگن سرنان" آخرین مردی که بر روی کره ماه قدم گذاشته است نیز تصمیم اوباما را ناراحت کننده خواند.

ماه گذشته باراک اوباما برنامه بازگشت و فرود بر کره ماه معروف به برنامه Constellation را که توسط رئیس جمهور پیشین آمریکا، جرج بوش آغاز شده بود متوقف کرد. با این وجود ناسا همچنان قصد دارد فضانوردان خود را به ماه بازگرداند اما به نظر می آید انجام چنین پروژه ای به چندین دهه زمان نیاز داشته باشد و برخی حتی معتقدند انجام آن به کلی غیر ممکن است.

"جیم لاول" در گفتگویی با بی بی سی گفت: این تصمیم جدید عواقب بسیار ناخوشایند و فاجعه باری را بر روی توانایی آمریکا در انجام اکتشافات فضایی و تمامی پیشرفتهای تکنولوژیکی که تا کنون به آنها دست یافته است خواهد داشت و هیچ کس تا به حال در مورد این عواقب تفکر نکرده است.

"سرنان" به عنوان آخرین فردی که در سال 1972 به فضاپیمای آپولو 17 بازگشت، آخرین انسانی است که بر روی ماه حضور داشته است. وی می گوید: "من از اینکه همچنان آخرین انسانی هستم که بر روی ماه قدم گذاشته است، بسیار ناراحتم. به نظر من ما باید مدتها پیش به ماه باز می گشتیم." به

اعتقاد وی آمریکا باید موقعیت خود را در رهبری تکنولوژی های فضایی و جستجوی دانش و علم حفظ کند، زیرا کنجکاوی چاشنی حیات انسان است.

در حالی که "سرنان" و "لاول" نارضایتی خود را از تصمیم باراک اوباما آشکارا عنوان کردند نیل آرمسترانگ اولین بشری که قدم به کره ماه گذاشته است، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، سازمان ناسا همچنان قصد بازگرداندن فضانوردان خود را به ماه دارد و در تلاش است با ایجاد انگیزه برای بخشهای خصوصی خدمات مورد نیاز برای این بازگشت تاریخی را فراهم آورد، فرایندی که به هر حال مدت زمان طولانی نیاز خواهد داشت.