نصب ساعت آفتابی در یک دانشگاه

مجید قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیستم ساعتهای آفتابی بر اساس حرکت خورشید و حرکت وضعی و انتقالی زمین طراحی می شوند افزود: این ساعتها دارای صفحه و شاخص (میله ای که در وسط صفحه قرار می گیرد) است که با سایه ای که این شاخص ایجاد می کند می توان زمان را از روی آن قرائت کرد.

وی با بیان اینکه ساعتهای آفتابی دارای دو مدل استوایی و ارتفاعی است افزود: ساعتهای استوایی (Equatorial) دارای صفحه دو طرف درجه بندی شده است که در امتداد صفحه استوای زمین قرار دارد. شاخص نیز به موازات محور چرخش زمین است. زاویه بین خطوط ساعتی در این ساعتها 15 درجه است. ساعتهای ارتفاعی (Altitude) یا استوانه ای نیز با استفاده از ارتفاع خورشید از افق کار می کنند. این ساعتها به اشکال تخت، استوانه ای و حلقوی ساخته می شوند.

قهرودی با تاکید بر اینکه ساعت ساخته شده در دانشگاه پیام نور آران و بیدگل از نوع استوانه ای حلقوی است، ادامه داد: این ساعت آفتابی شبیه کره زمین است که قطر آن دو متر است. در ساخت این ساعت از سه حلقه فلزی و یک شاخص استفاده شد و به وسیله سایه شاخص بر روی صفحه مدرج، ساعت محلی نشان داده می شود.

دبیر انجمن نجوم کویر با بیان اینکه این ساعت علاوه بر زمان، تقویم را نمایش می دهد خاطرنشان کرد: با اضافه کردن حلقه سوم در امتداد استوای سماوی علاوه بر ساعت می توانیم موقعیت مداری خورشید در ماه های مختلف را به دست آوریم.

وی به ویژگی های این ساعت آفتابی اشاره کرد و یادآور شد: تعیین نیم روز شرعی محلی، لحظه تحویل سال محلی، تقویم شمسی، بزرگترین و کوتاه ترین روز سال و مشخص کردن موقعیت خورشید در میان صور فلکی از ویژگی های ساعت آفتابی در این دانشگاه است.

قهرودی به بیان دقت این ساعت اشاره کرد و گفت: در اول دی و تیر ماه دقت زمان آن 5/2 دقیقه است به این معنا که با اختلاف 5/2 دقیق زمان را اعلام می کند.

وی با اشاره به نصب این ساعت در فضای دانشگاه پیام نور آران و بیدگل، گفت: محل نصب این ساعت در دانشگاه مشخص شده است که به زودی نسبت به نصب آن اقدام می شود.