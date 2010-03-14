اتمام پروژه های نیمه تمام مازندران نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در سال 88 در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: اتمام پروژه های نیمه کاره بخش راه اولویت بعدی استان بوده که نیازمند 300 میلیارد تومان اعتبار نیز در این بخش هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تقوت زیرساخت های آموزشی و پرورشی نیز دغدغه دیگر برنامه ریزان کشور بوده که باید به این مهم در مازندران نیز توجه بیشتری شود.

استاندار مازندران در ادامه با تاکید بر تعمیق باورهای دینی و ارزشی بین جوانان جامعه از طریق مدارس تصریح کرد: اردوهای راهیان نور فرصت مغتنمی برای شناساندن جوانان و آینده سازان جامعه نسبت به ارزش های ناب دفاع مقدس است.

طاهایی با بیان اینکه دستگاه های مسئول باید برنامه ریزی اساسی برای ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان به صورت سرویس دهی سالم و مطمئن نمایند، یادآور شد: اعزام اردوهای راهیان نور با اولویت این طبقه بوده تا از این طریق بتوان فرهنگ ناب دفاع مقدس را به عصرها و نسل ها انتقال داد.

وی همچنین خواستار تقویت نگاه وزارت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف احداث خانه عالم کشور در بهشهر شد و افزود: ساخت خانه علم در بهشهر از مصوبات سفرهای استانی دولت نهم به مازندران بوده که باید وزارتخانه متبوع پیگیری های اساسی در این زمینه صورت دهد.

استاندار مازندران با بیان اینکه ساخت خانه عالم در بهشهر مختص مازندران و شهرستان بهشهر نبوده اظهار داشت: نمونه این خانه عالم در ایران وجود نداشته و این خانه صد و یکمین خانه علم جهان است که باید عملیاتی شود.

وی تعداد مدارس نیازمند نمازخانه در مازندران را هزار و 800 واحد عنوان کرد و گفت: باورها و ایده های دانش آموزان در مدارس باید آمیخته به دین و معارف اسلامی باشد.

طاهایی همچنین خواستار تبعیت مدیران اجرایی کشور از منش و خوی شهید رجایی شد و تصریح کرد: سهم خیرین در مشارکت در امر مدرسه سازی در سال جاری بسیار مفید بوده و زمینه ساز رشد و تعالی بیشتر در حوزه فرهنگ شده است.

استاندار مازندران همچنین مقرر کرد نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران چهارشنبه 25 فروردین 89 ساعت 17.30 دقیقه برگزار شود.

عبدالوحید فیاضی، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اینکه زمین مورد نظر برای ساخت خانه علم در بهشهر فراهم شده است اظهار داشت: ایران هنوز خانه علم ندارد که این مرکز در صورت بهره برداری می تواند مرکز علمی تجربی دین و عقاید اسلامی باشد.

حجت الاسلام سید صابر جباری، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بهشهر نیز با انتقاد از کندی روند اجرای این پروژه ملی مصوب سفر دولت خاطر نشان کرد: برای احداث این خانه عالم حاضر به واگذاری منزل و حوزه علمیه شهرستان بوده تا این پروژه اجرایی شود.

احمد فرهودی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اعزام 21 هزار دانش آموز و فرهنگی به اردوهای راهیان نور اظهار داشت: 336 میلیون تومان اعتبار برای این مهم در آموزش و پرورش استان هزینه شده که سرانه پرداختی برای هر دانش آموز و فرهنگی 75 هزار تومان است.