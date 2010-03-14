سویا متوقف شد / بارسا در نیوکمپ میزبان والنسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا در حالیکه در ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان میزبان دپورتیوو بود با تساوی یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. فدریکو فازیو (21) گل سویا را به ثمر رساند و آدریان لوپز سه دقیقه بعد، بازی را به تساوی کشید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اسپورتینگ گیخون صفر - آتلتیک بیلبائو صفر

* ختافه 3 - رئال مایورکا صفر

این رقابت ها امشب با دیدار مهم تیم های بارسلونا و والنسیا در ورزشگاه نیوکمپ پیگیری می شود. برنامه سایر دیدارها به این شرح است:



یکشنبه 23/12/1388

* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا

* آلمریا - مالاگا

* تنه ریف - اسپانیول

* ویارئال - خه رس

* وایادولید - رئال مادرید

دوشنبه 24/12/1388

* آتلتیکومادرید - اوساسونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز - تفاضل 47+

2- بارسلونا 62 امتیاز - تفاضل 45+



3- والنسیا 47 امتیاز

4- سویا 44 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- رئال وایادولید 20 امتیاز

19- تنه ریف 20 امتیاز

20- خه رس 15 امتیاز