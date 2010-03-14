قانون مطبوعات باید اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، سومین نشست معاون امور مطبوعاتی با مدیران نشریات اجتماعی روز شنبه 22 اسفند در محل این معاونت برگزار شد.

رامین در سومین نشست از سلسله نشست‌های هم‏اندیشی با مدیران نشریات عامه‏پسند و اجتماعی، با یادآوری مسوولیت مدیران این نشریات در برابر قانون مطبوعات و فعالیت سالم مطبوعاتی گفت: از آنجا که مشروعیت فعالیت‌های رسانه‏ای نشریات بنا بر مجوز نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می‏گیرد، بنابراین حضور افراد و افکار و شیوه‌های ناسالم در اینگونه نشریات با رسالت مطبوعاتی مطابق ماده 2 این قانون، در تضاد است.

وی افزود: روشن ساختن افکار عمومی و افزایش سطح دانش مردم، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی همراه با گسترش فضائل اخلاقی که در قانون مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته، در فضای رسانه‌ای کشور ما جای آن به شدت خالی است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‏رسانی عنوان کرد: این معاونت طبق ماده 45 قانون مطبوعات موظف به نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنها است و در برابر مردم، مجلس و قوه قضاییه پاسخگو است. تخلف از مواد قانون مطبوعات چه از طرف رسانه‌ها و چه از جانب معاونت مطبوعاتی، جرم محسوب می‌شود. نشانه سلامت عملکرد‌ها و همچنین شاخصه یک مجموعه سالم، مراعات قانون است و هیچکس مجاز به سرپیچی یا اغماض از قانون نیست.

مدیران نشریات اجتماعی و عامه‏پسند با استقبال از ادامه این هم‏اندیشی‌ها و اعلام آمادگی برای سالم‏سازی فضای رسانه‏ای، استمرار اقدامات سازنده معاونت مطبوعاتی در راستای ایجاد مساعدت فکری برای تامین موفقیت جامعه مخاطب رسانه‌ها را خواستار شدند تا از تجربیات و دانش حوزه‌های فرهنگ،‌ جامعه‏شناسی،‌ دین ‏شناسی و غیره در رسانه ها بهره برداری بیشتری بشود.