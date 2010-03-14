تولید آلومینیوم در کشور 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، از کل آلومینیوم تولیدی کشور، 153 هزار و 289 تن مربوط به شرکت ایرالکو، 102 هزار و 444 تن شرکت آلومینیوم المهدی و 2 هزار و 542 تن متعلق به شرکت هرمزآل است که به‌تازگی راه‌اندازی شده است.

میزان تولید آلومینیوم در بهمن‌ماه امسال نیز برابر با 23 هزار و 418 تن بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از یک درصد افزایش برخوردار بود.

براساس این گزارش، میزان صادرات آلومینیوم نیز در 11 ماهه امسال برای شرکت ایرالکو 56 هزار و 881 تن به ارزش 97 میلیون و 354 هزار دلار و شرکت المهدی 74 هزار و 847 تن به ارزش 136 میلیون و 375 هزار دلار بود.

شرکت آلومینای ایران نیز در مدت یاد شده 192 هزار و 666 تن پودر آلومینا تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل شش درصد داشت.