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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

958 میلیارد ریال در رابطه با سدسازی در لرستان هزینه شد

958 میلیارد ریال در رابطه با سدسازی در لرستان هزینه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان گفت: طی سال جاری بالغ بر 958 میلیارد ریال در رابطه با سدسازی، شبکه های آبیاری و مطالعات پروژه های در دست اجرا در این استان هزینه شده است.

امیر حمزه حقی آبی در این زمینه با بیان اینکه عمده اعتبارات در سه سرفصل بکار گرفته شده است، ادامه داد: بخش اول سدسازی است که بالغ بر 567 میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

وی افزود: همچنین در زمینه شبکه های آبرسانی استان لرستان امسال اعتباری بالغ بر 285 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: در بخش مطالعات و پروژه های در دست اقدام این بخش در سال جاری اعتباری بالغ بر 106 میلیارد ریال هزینه شده است.

حقی آبی با اشاره به اعتبار سدهای در دست اجرا در لرستان، خاطرنشان کرد: این اعتبار یاد شده برای سد مروک 18 میلیارد تومان، سد خان آباد 1.5 میلیارد تومان، سد ایوشان هشت میلیارد تومان، سد حوضیان هفت میلیارد تومان و سد کمندان 10 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در سال جاری برای سد و تونل کاکارضا خرم آباد هشت میلیارد و 640 میلیون تومان و برای سد آبسرده بروجرد سه میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

کد مطلب 1051190

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