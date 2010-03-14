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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۴

هفته شانزدهم لیگ امارات/

حریف ذوب‌آهن صدرنشین مطلق لیگ امارات / توقف الوصل در خانه

حریف ذوب‌آهن صدرنشین مطلق لیگ امارات / توقف الوصل در خانه

تیم فوتبال الوحده امارات، حریف ذوب آهن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با برتری مقابل الظفره جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر باشگاههای این کشور استحکام بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات از شنبه شب با برگزاری سه دیدار آغاز شد که در یکی از دیدارهای حساس این روز الوحده در مصاف با الظفره به برتری 3 برصفر دست یافت تا با 40 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی این رقابت‌ها استحکام بخشد.

برای تیم الوحده در این بازی آندری لوسیانو سیلوا (45)، بشیر سعید (46) و سعید سالم (88) گلزنی کردند و زمینه ساز پیروزی این تیم شدند. تیم الوحده در گروه B مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های بنیادکار ازبکستان، ذوب آهن اصفهان و الاتحاد عربستان هم‌گروه است. این تیم بدون امتیاز قعرنشین جدول رده بندی است.

در شبی که تیم الوصل در خانه النصر به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد، بن یاس نیز در مصاف با عجمان به نتیجه تساوی یک بریک دست یافت تا جایگاه تیم‌ها در جدول رده بندی بدون تغییر بماند.

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
یکشنبه - 23/12/88
* الجزیره - الامارات
* الشباب - العین
* الشارجه - الاهلی

- جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:
1- الوحده 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- الجزیره 36 امتیاز
3- العین 32 امتیاز
4- بن یاس 28 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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10- النصر 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
11- الامارات 13 امتیاز
12- عجمان 5 امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 1051192

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