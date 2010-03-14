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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

فنلاند اروپا را به "یکجانبه گرایی" علیه ایران فراخواند

فنلاند اروپا را به "یکجانبه گرایی" علیه ایران فراخواند

وزیر خارجه فنلاند در سخنانی مخالف قوانین بین المللی گفت که اگر سازمان ملل اقدام به تحریم ایران نکند اتحادیه اروپا خود به صورت یکجانبه علیه تهران عمل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "الکساندر استاب" که روز گذشته در شمال فنلاند و در جمع وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به اضافه ترکیه صحبت می کرد در ادامه مدعی شد : مطمئنم که می توانیم چین و روسیه را برای اعمال فشار بر ایران متقاعد کنیم. مطمئنم که در شورای امنیت به نتیجه می رسیم.

وزیر خارجه فنلاند در ادامه گفت : اما اگر در شورای امنیت سازمان ملل نتوانیم به نتیجه برسیم آنگاه به طور یکجانبه اقدام می کنیم و منظور من از یکجانبه، اروپا در برابر ایران است.

در همین رابطه انگلیس رایزنیهای خود با چین را آغاز کرده و قرار است "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه بریتانیا ظرف امروز و فردا به پکن برود تا در مذاکره با مقامات چینی آنها را به افزایش فشارها بر ایران متقاعد کند؛ امری که با توجه به دلایل منطقی مخالف پکن با غرب غیر ممکن به نظر می آید.

کد مطلب 1051198

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