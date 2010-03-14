به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عسگری گفت: پس از انتخاب اولیه برترین شرکت های قطعه ساز از سوی کمیته انتخاب شرکت سازه گستر سایپا، هیئت داوران تشکیل و کار بررسی عملکرد این شرکتها بر اساس شاخصه های تعریف شده در پنج حوزه اصلی را آغاز کرد.

وی با اشاره به معیارهای انتخاب هیئت داوری گفت: این داوران بر اساس سوابق خود در حوزه قطعه سازی و تامین قطعات برگزیده شده اند تا بررسی کارشناسی و دقیقی در انتخاب برترین ها صورت گیرد.

عسگری با بیان اینکه پس از مرحله انتخاب در هیئت داوری، عملکرد 48 شرکت قطعه ساز در پنج حوزه طراحی، کیفیت، تحویل به موقع و قیمت و در نهایت توازن در شاخص‌های زنجیره‌ تامین،مورد ارزیابی قرار گرفته است افزود: در این بخش 20 شرکت که حائز رتبه های اول تا چهارم شده اند تندیس و یا لوح این آیین را دریافت خواهند کرد.

وی با تاکید براینکه هیئت داوران توجه ویژه ای هم به شاخص رشدیابنده‌ترینها در حوزه های مختلف زنجیره‌ی تامین برای سازندگان داشته اند، گفت: در حوزه‌های یاد شده از رشد یابنده ترین سازندگان نیز در تقدیر خواهد شد.

عسگری گفت: در بخش دیگر، از سه سازنده برتر در حوزه‌های خدمات پس از فروش، صادرات و دانش فنی با اهدا نشان ، تندیس و لوح تقدیر تجلیل خواهد شد، ضمن اینکه در بخش دیگر این آیین یک برگزیده از بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های خدمات مهندسی، آزمایشگاهها، صنایع حمل و نقل، تامین کنندگان مواد اولیه، سازندگان تجهیزات تست و مراکز آموزشی که ارتباط و همکاری نزدیکی با این مجموعه دارندانتخاب و از خدمات آنان تجلیل ویژه ای صورت خواهد گرفت.

وی در پایان یاد آور شد: هیئت برگزار کننده آیین نکوداشت برترین های زنجیره تامین با احترام گذاشتن به مهمانان مراسم، حق انتخاب یک مشتری برتر و یک سازنده برتررا نیزاز بین کاندیداهای معرفی شده، به حاضرین در مراسم داده است و از این دو برگزیده نیز با اهدا تندیس و لوح تقدیر تجلیل خواهد شد.

نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین سازه گسترسایپا فردا دوشنبه در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار می شود.