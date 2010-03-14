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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

مراسم تحویل سال نو در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم تحویل سال نو در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم روحانی تحویل سال نو، در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با حضور زائران و مجاوران آستان مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سنت همه ساله، جمع کثیری از زائران و مجاوران بارگاه حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، از سراسر کشور به همراه خانواده های خود، در این لحظات خاص و به یادماندنی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم و امامزادگان مجاور علیهم السلام به دعا و مناجات با پروردگار متعال پرداخته و با استعانت از انوار ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، سال جدید خویش را آغاز می کنند.

این مراسم پر شکوه و معنوی از ساعت 20 ، حدود یک ساعت قبل از تحویل سال نو در صحن اصلی حرم مطهر آغاز می شود.

در مراسم روحانی و به یادماندنی تحویل سال نو، برنامه هایی چون قرائت زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی ، دعای توسل
و قرائت دعای تحویل سال اجرا می شود.

در این مراسم که روز شنبه 29 اسفند برگزار می شود، پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز به طور مستقیم پخش می شود.

این مراسم در سایت اینترنتی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) به نشانی www.abdulazim.com  به صورت پخش مستقیم قابل مشاهده است.


 

کد مطلب 1051202

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