به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سنت همه ساله، جمع کثیری از زائران و مجاوران بارگاه حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، از سراسر کشور به همراه خانواده های خود، در این لحظات خاص و به یادماندنی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم و امامزادگان مجاور علیهم السلام به دعا و مناجات با پروردگار متعال پرداخته و با استعانت از انوار ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، سال جدید خویش را آغاز می کنند.



این مراسم پر شکوه و معنوی از ساعت 20 ، حدود یک ساعت قبل از تحویل سال نو در صحن اصلی حرم مطهر آغاز می شود.



در مراسم روحانی و به یادماندنی تحویل سال نو، برنامه هایی چون قرائت زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی ، دعای توسل

و قرائت دعای تحویل سال اجرا می شود.



در این مراسم که روز شنبه 29 اسفند برگزار می شود، پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز به طور مستقیم پخش می شود.



این مراسم در سایت اینترنتی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) به نشانی www.abdulazim.com به صورت پخش مستقیم قابل مشاهده است.



