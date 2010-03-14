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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۰

بانک مرکزی اعلام کرد:

تدابیر ویژه بانکها برای روزهای پایانی سال

تدابیر ویژه بانکها برای روزهای پایانی سال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع مشکلات احتمالی مردم در زمان استفاده از دستگاه‌های کارت خوان (pos) یا دستگاه‌های خودپرداز در روزهای پایانی سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمام بانکهای عضو شبکه «شتاب» برای رفع مشکلات احتمالی هموطنان در زمان استفاده از دستگاه های کارت خوان (pos) یا دستگاه های خودپرداز از ساعت 9 صبح تا 14 روزهای 28/12/1388 تا 4/1/1389 آماده پاسخگویی و برطرف کردن اشکالات به وجود آمده هستند.

لذا هموطنان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان های اشاره شده با واحد پاسخگویی بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و با اعلام شماره کارت و زمان انجام تراکنش ، درخواست رفع مشکل و مغایرت نمایند.

جدول 1 - شماره های تماس واحدهای پاسخگویی بانک ها برای دستگاه های خودپرداز
ردیف   بانک                         شمارة تماس واحدهای پاسخگویی دستگاه های خودپرداز
1 موسسه مالی و اعتباری شهر 88369270-021          2 تا 66071640 - 021 
2 سپه                                  4 و 35912403-021    35912364-021 66746787-
3 رفاه کارگران                       (14خط) 88314260- 021   -                   -
4 صادرات ایران                    9 تا 66739766-021   66739241- 66700490-021
5 کشاورزی                           88244777-  88244788-021  93و 88244266-021
6 ملی ایران                            6414-  021  33955056-021          33955059-021
7 قرض الحسنه مهر ایران           88706007-021 -             -
8 ملت                            88845125- 021 82963180 و 82962789-021   57 تا 82963140-021
9 سامان                           6422- 021         64034211-021                   -
10 پارسیان                         84842751-  84842755- 021           -
 پارسیان ( تجارت الکترونیک پارسیان )  8 تا 22661700-021  87 تا 22661777-021 
11 تجارت                          88900137-021  88908616- 021  88924513-88904023
12 اقتصادنوین                     48031000-021  2و44473211-021  82330000-021
13 کارآفرین                         5 تا26215000- 021 داخلی 1458،63     1 26215058-021
14 توسعه صادرات ایران          88554823-021   -          2145164-0912
15 پست بانک ایران                 88702775- 021 88702774-021  81561143-021
16 صنعت و معدن                   22010500 -021  22029844-021 -
17 مسکن                              66723015- 021 6 و 64572845-021 -
18 موسسه اعتباری توسعه         5 تا 88782801-021 - -
19 سینا                                 3 تا  88708020-         021 88848517-           -
20 پاسارگاد                            88649462-021  88649463     -  88242181-021
21 سرمایه                            88808603-021    84261378-  84261603-021
22 شکایات بانک مرکزی          9 و 29954771-021    29954757،9-021  و 29954768-021
 تذکر مهم : در صورت استفاده از کارت بانک جهت خرید و عدم دریافت کالا ، فروشنده ملزم به ارائة برگة تاییدیه مبنی بر عدم تحویل کالا به خریدار می باشد. ذکر شمارة کارت بانک خریدار ، تاریخ تراکنش و مبلغ ، ضروری بوده و
برگه های تاییدیه با مهر و امضاء‌فروشنده معتبر می باشد.
جدول 2– شماره های تماس واحدهای پاسخگویی بانک ها برای دستگاه های کارت خوان
ردیف بانک                                     شمارة تماس واحدهای پاسخگویی دستگاه های کارت خوان
1 موسسه مالی و اعتباری شهر                88369270-021  2 تا 66071640 - 021 -
2 سپه                                             4 و 35912403-021 35912364-  66746787-021
3 رفاه کارگران                                   (14خط) 88314260- 021  -  -
4 صادرات ایران                                9 تا 66739766-021 66739241-  66700490-021
5 کشاورزی                                        88244259،93- 021  و 88244266- 88244788-021
6 ملی ایران                                         6414-021  33955056- 021          33955059-021
7 قرض الحسنه مهر ایران                        88706007-021 - -
8 ملت                            88845125-021  82963180 و 82962789-021   57 تا 82963140-021
9 سامان                                             6422- 021        64034211 -021            -
10 پارسیان                                       84842751-  84842755-021 -
11 تجارت                                    88900137     - 021 88908616- 021 88924513-88904023
12 اقتصادنوین                                 48031000،2  021 و44473211- 82330000-021
13 کارآفرین                                   5 تا26215000-021 داخلی 1458،63       26215058-021
14 توسعه صادرات ایران                    88554823-021 - 2145164-0912
15 پست بانک ایران                           88702775- 021 88702774-021  81561143-021
16 صنعت و معدن                            22010500 -  22029844-021 -
17 مسکن                                         66723015 - 021 6 و 64572845-021 -
18 موسسه اعتباری توسعه                    5 تا 88782801-021 - -
19 سینا                                           3 تا 88708020- 88848517-021 -
20 پاسارگاد                                      88649462-021  88649463-  88242181-021
21 سرمایه                                         88808603-021  84261378-021  84261603-021
22 شکایات بانک مرکزی      9 و 29954771-021   29954757،9-021  و 29954768-021
کد مطلب 1051204

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