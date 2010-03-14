تدابیر ویژه بانکها برای روزهای پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمام بانکهای عضو شبکه «شتاب» برای رفع مشکلات احتمالی هموطنان در زمان استفاده از دستگاه های کارت خوان (pos) یا دستگاه های خودپرداز از ساعت 9 صبح تا 14 روزهای 28/12/1388 تا 4/1/1389 آماده پاسخگویی و برطرف کردن اشکالات به وجود آمده هستند.

لذا هموطنان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان های اشاره شده با واحد پاسخگویی بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و با اعلام شماره کارت و زمان انجام تراکنش ، درخواست رفع مشکل و مغایرت نمایند.

جدول 1 - شماره های تماس واحدهای پاسخگویی بانک ها برای دستگاه های خودپرداز

ردیف بانک شمارة تماس واحدهای پاسخگویی دستگاه های خودپرداز

1 موسسه مالی و اعتباری شهر 88369270-021 2 تا 66071640 - 021

2 سپه 4 و 35912403-021 35912364-021 66746787-

3 رفاه کارگران (14خط) 88314260- 021 - -

4 صادرات ایران 9 تا 66739766-021 66739241- 66700490-021

5 کشاورزی 88244777- 88244788-021 93و 88244266-021

6 ملی ایران 6414- 021 33955056-021 33955059-021

7 قرض الحسنه مهر ایران 88706007-021 - -

8 ملت 88845125- 021 82963180 و 82962789-021 57 تا 82963140-021

9 سامان 6422- 021 64034211-021 -

10 پارسیان 84842751- 84842755- 021 -

پارسیان ( تجارت الکترونیک پارسیان ) 8 تا 22661700-021 87 تا 22661777-021

11 تجارت 88900137-021 88908616- 021 88924513-88904023

12 اقتصادنوین 48031000-021 2و44473211-021 82330000-021

13 کارآفرین 5 تا26215000- 021 داخلی 1458،63 1 26215058-021

14 توسعه صادرات ایران 88554823-021 - 2145164-0912

15 پست بانک ایران 88702775- 021 88702774-021 81561143-021

16 صنعت و معدن 22010500 -021 22029844-021 -

17 مسکن 66723015- 021 6 و 64572845-021 -

18 موسسه اعتباری توسعه 5 تا 88782801-021 - -

19 سینا 3 تا 88708020- 021 88848517- -

20 پاسارگاد 88649462-021 88649463 - 88242181-021

21 سرمایه 88808603-021 84261378- 84261603-021

22 شکایات بانک مرکزی 9 و 29954771-021 29954757،9-021 و 29954768-021

تذکر مهم : در صورت استفاده از کارت بانک جهت خرید و عدم دریافت کالا ، فروشنده ملزم به ارائة برگة تاییدیه مبنی بر عدم تحویل کالا به خریدار می باشد. ذکر شمارة کارت بانک خریدار ، تاریخ تراکنش و مبلغ ، ضروری بوده و

برگه های تاییدیه با مهر و امضاء‌فروشنده معتبر می باشد.

جدول 2– شماره های تماس واحدهای پاسخگویی بانک ها برای دستگاه های کارت خوان

ردیف بانک شمارة تماس واحدهای پاسخگویی دستگاه های کارت خوان

1 موسسه مالی و اعتباری شهر 88369270-021 2 تا 66071640 - 021 -

2 سپه 4 و 35912403-021 35912364- 66746787-021

3 رفاه کارگران (14خط) 88314260- 021 - -

4 صادرات ایران 9 تا 66739766-021 66739241- 66700490-021

5 کشاورزی 88244259،93- 021 و 88244266- 88244788-021

6 ملی ایران 6414-021 33955056- 021 33955059-021

7 قرض الحسنه مهر ایران 88706007-021 - -

8 ملت 88845125-021 82963180 و 82962789-021 57 تا 82963140-021

9 سامان 6422- 021 64034211 -021 -

10 پارسیان 84842751- 84842755-021 -

11 تجارت 88900137 - 021 88908616- 021 88924513-88904023

12 اقتصادنوین 48031000،2 021 و44473211- 82330000-021

13 کارآفرین 5 تا26215000-021 داخلی 1458،63 26215058-021

14 توسعه صادرات ایران 88554823-021 - 2145164-0912

15 پست بانک ایران 88702775- 021 88702774-021 81561143-021

16 صنعت و معدن 22010500 - 22029844-021 -

17 مسکن 66723015 - 021 6 و 64572845-021 -

18 موسسه اعتباری توسعه 5 تا 88782801-021 - -

19 سینا 3 تا 88708020- 88848517-021 -

20 پاسارگاد 88649462-021 88649463- 88242181-021

21 سرمایه 88808603-021 84261378-021 84261603-021

22 شکایات بانک مرکزی 9 و 29954771-021 29954757،9-021 و 29954768-021