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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۷

در اتفاقی جالب رخ داد؛

دستور مکانیابی برای پیست تارتان گلستان به رغم تعیین مکان در گذشته

دستور مکانیابی برای پیست تارتان گلستان به رغم تعیین مکان در گذشته

گرگان - خبرگزاری مهر: درحالیکه مسئولان دومیدانی گلستان از انتخاب شهرستان بندرترکمن برای ساخت پیست تارتان و اختصاص تجهیزات مورد نیاز برای ساخت این پیست از چند سال قبل خبر می دهند، رئیس فدراسیون دومیدانی برای ساخت پیست تارتان دستور مکانیابی صادر کرد.

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، مصطفی کریمی  در برنامه ورزش 5 استان افزود: این استان پتانسیلهای خوبی در رده های سنی مختلف مانند جوانان، بانوان و ... دارد.

وی اظهار داشت: در بخش تامین امکانات مثل چکش، نیزه، کفش میشی برای ورزشکاران استان تهیه شد و در حوزه نرم افزاری تاحدی امکانات تامین شده است.
 
وی درباره سالن سرپوشیده و پیست تارتان خاطرنشان کرد: برای ساخت این سالنها، پیشنهادها از استانها به مرکز ارسال و در آنجا بررسی می شود.
 
به گفته کریمی، در سال جاری برای ساخت این پیست در استان گلستان، اولویت بندی شد و گلستان از جمله پنج استان اولویت دارد بود تا ساخت تاسیسات ورزشی و سالنهای دومیدانی در آن ساخته شود.
 
 
رئیس فدراسیون دومیدانی کشور بیان داشت: ورزشکاران گلستان این حق را دارند که هم از سالن سرپوشیده و پیست تارتان برخوردار شوند.
 
وی یادآور شد: برای سال آینده اعتباراتی برای بخش دومیدانی استان گلستان اختصاص داده می شود و نیاز است تا متولیان استانی نیز در این زمینه پیگیری کنند.
 
وی یادآور شد: برای احداث پیست از مدیرکل گلستان تقاضا دارم، اولویت پیست تارتان را پیگیری و در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود.
 
کریمی عنوان کرد: گلستان از پایگاه های جدی و اساسی است در رشته دومیدانی و باید حمایت ویژه از آن صورت گیرد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، نبود پیست تارتان و سالن ورزشی سرپوشیده رشته دومیدانی، کمبود امکانات و حمایت نشدن از مهمترین مشکلات فراروی رشته دومیدانی در گلستان است و ورزشکاران این رشته از کمبودهای زیادی رنج می برند.
 
به هر روی، نیاز است مسئولان هیئت دومیدانی استان با تعامل و همدلی و توافق بر انتخاب مکان خاص، حق اولویت استان گلستان برای ساخت پیست تارتان بهره برند و به این خواست دیرینه فعالان این رشته جامعه عمل پوشند.
کد مطلب 1051208

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