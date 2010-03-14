دستور مکانیابی برای پیست تارتان گلستان به رغم تعیین مکان در گذشته

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، مصطفی کریمی در برنامه ورزش 5 استان افزود: این استان پتانسیلهای خوبی در رده های سنی مختلف مانند جوانان، بانوان و ... دارد.

وی اظهار داشت: در بخش تامین امکانات مثل چکش، نیزه، کفش میشی برای ورزشکاران استان تهیه شد و در حوزه نرم افزاری تاحدی امکانات تامین شده است.

وی درباره سالن سرپوشیده و پیست تارتان خاطرنشان کرد: برای ساخت این سالنها، پیشنهادها از استانها به مرکز ارسال و در آنجا بررسی می شود.

به گفته کریمی، در سال جاری برای ساخت این پیست در استان گلستان، اولویت بندی شد و گلستان از جمله پنج استان اولویت دارد بود تا ساخت تاسیسات ورزشی و سالنهای دومیدانی در آن ساخته شود.

رئیس فدراسیون دومیدانی کشور بیان داشت: ورزشکاران گلستان این حق را دارند که هم از سالن سرپوشیده و پیست تارتان برخوردار شوند.

وی یادآور شد: برای سال آینده اعتباراتی برای بخش دومیدانی استان گلستان اختصاص داده می شود و نیاز است تا متولیان استانی نیز در این زمینه پیگیری کنند.

وی یادآور شد: برای احداث پیست از مدیرکل گلستان تقاضا دارم، اولویت پیست تارتان را پیگیری و در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود.

کریمی عنوان کرد: گلستان از پایگاه های جدی و اساسی است در رشته دومیدانی و باید حمایت ویژه از آن صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود پیست تارتان و سالن ورزشی سرپوشیده رشته دومیدانی، کمبود امکانات و حمایت نشدن از مهمترین مشکلات فراروی رشته دومیدانی در گلستان است و ورزشکاران این رشته از کمبودهای زیادی رنج می برند.

به هر روی، نیاز است مسئولان هیئت دومیدانی استان با تعامل و همدلی و توافق بر انتخاب مکان خاص، حق اولویت استان گلستان برای ساخت پیست تارتان بهره برند و به این خواست دیرینه فعالان این رشته جامعه عمل پوشند.