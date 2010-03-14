دیدار مشکوک علاوی، هاشمی و بارزانی/ احتمال تشکیل ائتلافهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، مذاکرات "ایاد علاوی" (رئیس ائتلاف العراقیه)، "طارق الهاشمی" (از اعضای ائتلاف العراقیه و معاون نخست وزیر عراق) با "مسعود بارزانی" (رئیس اقلیم کردستان عراق) در اربیل بر مسئله تشکیل دولت بدون "نوری المالکی" (نخست وزیر فعلی) متمرکز بوده است.

این در حالی است که روز گذشته، "عباس البیاتی" از نمایندگان پارلمان و عضو ائتلاف دولت قانون از عدم مخالفت جریان های سیاسی عراق با نخست وزیری مجدد مالکی خبر داده بود.

در این مذاکرات هاشمی و علاوی با رئیس اقلیم کردستان عراق درباره اعطای نقش کلیدی به جریان های کُرد در دولت آتی و ابقای "جلال طالبانی" به عنوان رئیس جمهور گفتگو کرده اند.

از سوی دیگر، جمعی از نمایندگان پارلمان عراق از کمیساریای عالی انتخابات عراق تقاضا کردند در اعلام نتایج شمارش آرا تعلل نکرده و این نتایج را هر چه زودتر اعلام کند.

"کریم محسن الیعقوبی" از اعضای ائتلاف ملی عراق با اشاره به اینکه اعلام جزیی نتایج انتخابات به صورت درصدی موجبات تشویش اذهان عمومی و نگرانی بیشتر را فراهم می آورد، اظهار داشت: از کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تقاضا داریم نتایج کلی را هر چه سریع تر اعلام کند.

این در حالی است که در روزهای اخیر، برخی از جریان های معدود سیاسی عراق، تاخیر در اعلام نتایج را مشکوک دانسته و ابهاماتی را در زمینه وقوع تقلب در انتخابات پارلمانی مطرح کرده اند. البته این مسئله با پاسخ محکم کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق مواجه شده است.

بر این اساس، تاکنون شکایتی مستندی در زمینه وقوع تقلب در انتخابات اخیر پارلمانی مطرح نشده است.