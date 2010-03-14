معرفی ارقام زودرس و پرمحصول کلزا در مازندران ضروری است

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون بیش از 31 هزار و 500 هکتار ازسطح کلزا امسال در مازندران سبز و در مرحله گل دهی است.

وی افزود: بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خشکه زاری و حدود 11 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به کشت کلزا اختصاص یافت.

وی ادامه داد:این میزان در مقایسه با پارسال پنج هزار و 300 هکتار افزایش سطح دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محققان مرکز تحقیقات کشاورزی بر توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری این استان تأکید دارند تصریح کرد : با وجود اینکه برداشت کلزا همزمان با کشت برنج به عنوان محصول اصلی این استان است امیدواریم با معرفی گونه های زودرس و پرمحصول بتوان در راستای برداشت زودهنگام کلزا تلاش اساسی کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر مدیریت صحیح و ایجاد شرایط مطلوب در مزارع گفت : در ابتدای فصل کاشت کلزا به دلیل بارندگی، کشت این محصول با شرایط نامطلوب مواجه شد.

کاوه اضافه کرد: با کنترل علف های هرز و کاربرد بهینه کود و علفکش ها در مزارع می توان عملکرد محصول در واحد سطح را بهبود بخشید.

وی رعایت اصول فنی در مرحله داشت را از عوامل اصلی کاهش شکاف تولید در محصولات کشاورزی برشمرد و افزود : مدیریت تغذیه مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی به منظور کاهش ضایعات ضروری است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: با به کارگیری توصیه های علمی مراکز تحقیقاتی کشاورزی باید از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی نوین گام برداشت.

کاوه، اقدامات انجام شده بخش زراعت را در زمینه افزایش مکانیزاسیون و استفاده بیشتر از ماشین آلات کشاورزی مطلوب ارزیابی و خاطر نشان کرد : امسال در مکانیزاسیون زراعت برنج اقدامات مطلوبی انجام شده است و کاهش هزینه تولید برنج نیز در دستور کار قرار دارد.