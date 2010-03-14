"تنگه بهرام چوبین" اوج نمایش تاریخ ساسانی در استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا پور احمد صبح یکشنبه در بازدید از تنگه بهرام چوبین واقع در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام گفت: تنگ بهرام یکی از زیباترین جاذبه های تاریخی استان ایلام محسوب می شود .

وی بیان داشت: تنگ بهرام چوبین از پدیده های طبیعی زیبا و دربرگیرنده بناهایی ازدوران ساسانی و قرون اولیه اسلامی است که در شهرتاریخی دره شهر در ساحل راست رودخانه دائمی سیمره قرار دارد که طبق کاوشهای انجام گرفته در این شهرتاریخی، تاریخ آن را قرون اولیه اسلامی اعلام کرده اند .

این کارشناس عنوان کرد: شهرستان دره شهر مطمئناً در دوران ساسانی شهری را شامل می شده که در دوران اسلامی گسترش و رونق یافت .

وی افزود: آثار فراوانی از دوره ساسانی به دست آمده که گویای آبادانی این منطقه در دوره ساسانی است و تنگ بهرام چوبین یکی از دره های باریک با دیوارهای صخره ای بسیار بلند و موقعیت طبیعی استراتژیک است .

پور احمد عنوان کرد: این دره را به بهرام چوبین سردار ساسانی نسبت می دهند و دربخش ورودی ودیوارهای این دره تماشایی آثاری از دوره ساسانیان برجای مانده است .

وی ادامه داد: آثار پلکانی سنگی که درصخره های سخت گذر تنگه برای دسترسی به بخش جنوبی تنگه احداث شده توجه بیننده را جلب می کند .

وی افزود: زیبایی طبیعی سرکش و یادگارهای تاریخی آن، این تنگه را یک میراث ارزشمند ساخته که به سبب دورافتادگی آن از نظرها دورمانده است .

پوراحمد یادآور شد: در دره تنگ چوبینه، در فاصله 14 کیلومتری جنوب شرقی دره شهر، بقایایی از بناهای قلوه سنگی و ملاط گچ دوران ساسانی دیده می شود که با مصالح معماری موجود در محل کاملاً مرتبط هستند .

وی تصریح کرد: هنوز هم قسمتهایی از دیوارکشی بر روی ارتفاعات شمالی و جانبی تنگه به طبع وضعیت طبیعی کوه های اطراف، با همان شیوه معماری و مصالح انجام می شود و بدین وسیله دهانه تنگه ، کاملاً مسدود و مهار شده است .

پور احمد بیان داشت: در سینه کش ارتفاعات شرقی و دقیقاً در دامنه فرو رفتگی کوه ، چشمه آبی ، درون صخره ها جریان دارد که سطوح جانبی مسیر آن در گذشته حجاری شده اند .

آثار دست ساز درون این صخره ها و سد موجود در دهانه آن، با منظره طبیعی تنگه، چشم اندازی دل انگیز و دلنشین ایجاد کرده است که می تواند جاذبه ای زیبا برای گردشگران به خصوص در ایام عید باشد.