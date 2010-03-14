غرب با ایران به گفتگو بنشیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شیخ عبدالله بن زاید آل نحیان" در یک کنفرانس خبری مشترک با "مارکوس کیپریانو" همتای قبرسی خود در دبی گفت: امارات متحده عربی از جامعه بین المللی انتظار دارد تا قبل از اینکه تصمیمی درباره دور جدید تحریمها علیه ایران اتخاذ کند اختلاف خود با این کشور را از طریق گفتگو حل و فصل کند.

اظهارات این مقام اماراتی پس از آن مطرح می شود که رابرت گیتس و هیلاری کلینتون وزیران دفاع و خارجه آمریکا در سفرهای اخیر خود به منطقه خواستار همراهی این کشورها با غرب برای فشار بر چین در موضوع ایران شدند.

آمریکا از برخی کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان خواسته بود تا چین را برای فشار بر ایران ترغیب کنند اما این دو کشور بلافاصله این درخواست واشنگتن را رد کردند.

وزیر خارجه امارت در عین حال در سخنانی مبهم گفت که کشورش در صورت اعمال تحریم ها علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن احترام خواهد گذاشت، اما ابراز امیدواری کرد که این مسئله به شیوه ای دیپلماتیک حل شود.