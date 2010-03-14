به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در روزهای منتهی به سال جدید و بالطبع افزایش مسافرتهای نوروزی در سراسر کشور، سازمان حمایت به منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی در رابطه با فروش بلیت هواپیما خارج از نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری، به اطلاع می رساند به استناد دستورالعملهای اعلام شده از سوی این شورا، بهای هر ساعت صندلی پرواز در تمامی پروازهای داخلی عینا قیمت مصوب قبل بوده و قیمت آن به هیچ عنوان افزایشی نداشته است.

به موجب این اطلاعیه، رعایت دقیق دستورالعملها و درج نرخ مصوب در بلیت تک صندلی از سوی تمامی آژانسهای هوایی الزامی است و تحت هیچ شرایطی دفاتر مذکور اجازه افزایش قیمت بلیت را ندارند.

بدیهی است ارائه بلیط با قیمت های غیر واقعی به بهانه چارتر و یا عدم درج نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و مسئولیت آن با صادر کننده بلیط می باشد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir از آخرین نرخهای مصوب اطلاع یافته و در صورت مشاهده هر گونه افزایش در قیمت بلیت، با 124 سامانه ارتباطی بازرگانی ایران " سابا" و یا شماره تلفن 22017889 مطرح تا برابر قانون با متخلفان برخورد شود.