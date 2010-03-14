اختصاص هزار میلیارد تومان جهت توسعه فرهنگی خراسان رضوی

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بودجه استان در مقایسه با سال‌های گذشته در لایحه از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: بنابر تصمیمات دولت در سفر سوم استانی قرار است هر سال علاوه بر بودجه‌های جاری و سنواتی 200 میلیارد تومان در طول برنامه برنامه پنجم توسعه به استان اختصاص پیدا کند به طوری که در پایان برنامه پنجم، هزار میلیارد تومان برای توسعه امور فرهنگی به استان خراسان رضوی اختصاص یابد.

آرین منش گفت: در حوزه فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و امور جوانان بودجه استان از یک جهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که انتظار داریم سال آینده، استان در شاخص های فرهنگی تحت تاثیر بودجه و اعتبارات فرهنگی سال 89 متحول شود.

وی ادامه داد: چرا که علاوه بر بودجه جاری و عمرانی استان که از رشد خوبی برخوردار است، رقم 200 میلیارد تومان تحت عنوان بودجه ارتقا شاخص های فرهنگی به استان خراسان اختصاص پیدا کرد که این بودجه می تواند صرف توسعه امور فرهنگی زیارتی، سیاحتی، ورزشی و تربیت بدنی، امور جوانان و اوقات فراغت و سایر امور فرهنگی و هنری شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: البته استفاده مناسب و بهره‌ وری مطلوب از این اعتبارات نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی است که امیدواریم این تجربه‌ نخستی که دولت در تخصیص اعتبارات فرهنگی به استان ها داشته از عملکرد خوبی برخوردار باشد و در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.