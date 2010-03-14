20 واقعیت درباره تسلیحات اتمی آمریکا/ اطلاعات دقیق هزینه ها و موشکها

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اینترنتی "پک آلرت" ورد پرس، به نقل از کتابی تحت عنوان "نظارت اتمی: هزینه ها و پیامدهای تسلیحات هسته ای از سال 1940" این واقعیات را اینگونه بر می شمارد.

1) "هزینه پروژه منهتن" (پروژه ای برای توسعه نخستین تسلیحات هسته ای طی جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا، انگلیس و کانادا) از آغاز سال 1945 ، بیست میلیارد دلار بوده است.

2) مجموع تعداد موشک های هسته ای ساخته شده از سال 1951 تاکنون 67 هزار و 500 فروند بوده است.

3) هزینه تقریبی و بر آورده شده برای ساخت بیش از یک هزار موشک های ضد موشک قاره پیما، سکوهای پرتاب، و انبارها و نگهداری تاسیسات از سال 1957-1964 نزدیک به 14 میلیارد دلار بوده است.

4) تعداد بمب های هسته ای ساخته شده از 1945 تاکنون 4 هزار و 680 فروند بوده است.

5) حداکثر تعداد کلاهک های هسته ای و بمب های انباشت شده تا سال 1966 ، سی دو هزار و 193 فروند بوده است

6) تعداد کل و انواع کلاهک های هسته ای و بمب های ساخته شده از سال 1945- 1990 بیش از 65 تا 70 هزار نوع بوده است.

7) تعداد کلاهک های هسته ای در سال 2002 ده هزار و 600 مورد بوده که ( 7 هزار و 982 فروند آن مستقر بوده و 2 هزار و 700 در انبار ها بوده است).

8) تعداد کلاهک هایی که بوسیله ارتش در سالهای 1956 و 1957 درخواست شد 151 هزار فروند بوده است.

9) کلاهک های اضافی استراتژیک و غیر استراتژیک با معاهده ای که ارتش می خواست برای تامین امنیت آنها را در برابر تهدیدات آنی غیر قابل پیش بینی محافظت کند محدود نمی شود.

10) B17 و B24 با 42 هزار پوند و 10 تا 15 مگاتن بزرگترین و W54 با 51 پوند یک دهم کیلوتن ، 2 دهم کیلوتن تا 1 کیلوتن کوچکترین بمب های اتمی هستند که تاکنون مستقر شده اند.

11) حداکثر تعداد معادن اورانیوم داخلی فعال (1955) 925 مورد بوده است.

12)مواد شکاف پذیر تولید شده : 104 متریک تن پلوتونیوم و 994 متریک تن اورانیوم غنی شده با درجه بالا بوده است.

13) هنوز مقدار پلوتونیوم استفاده شده در تسلیحات 43 متریک تن است.

14) تعداد دماسنج هایی که می توانند با جیوه پر شوند برای تولید لیتیوم 6 در انبار اوک ریج 11 میلیارد عدد بودند.

15) کل نواحی اشغال شده از سوی تسلیحات هسته ای آمریکا 15 هزار و 654 کیلومتر مربع بوده است.

16) کل هزینه برنامه ANP ( هواپیماهای هسته ای نفوذی) از سال 1946 تا 1961 ، هفت میلیارد دلار بوده است

17) کل آزمایش های اتمی آمریکا از 1945 تا 1992 یک هزار و 30 مورد بوده است که نخستین آن در 16 جولایی 1945 بوده است

18) بر آورد می شود هزینه آزمایش های اتمی آمریکا بین 1 اکتبر 1992 تا 1 اکتبر 1995 یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده باشد.

19) تعداد آزمایش های اتمی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام 106 مورد و در نوادا 911 بوده است. آلاسکا، کلرادو می سی سی پی و نیومکزیکو از دیگر مکانهای آزمایش بوده است.

20) تعداد بمب هایی آمریکایی که در تصادفات از بین رفته و دیگر بازیافت نشده اند 11 فروند بوده است.