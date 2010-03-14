نوجوانان آزادکار در تعطیلات نوروز به اردو می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک نوجوانان سنگاپور و قهرمانی آسیا از روز 6 فروردین ماه 1389 آغاز خواهد شد. در این اردو 38 کشتی گیر به مدت 10 روز در مجموعه ورزشی برق تهران زیر نظر کادر فنی این تیم به تمرین می پردازند.

رقابت‌های گزینشی المپیک نوجوانان سنگاپور 10 تا 12 اردیبهشت ماه سال 89 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود. این مسابقات در پنج وزن برگزار شده و تنها نفرات فینالیست مجوز حضور در المپیک 2010 نوجوانان سنگاپور را بدست می آورند.

رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا مردادماه سال آینده در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار خواهد شد.