فدراسیون جانبازان و معلولان خسته در گذر زمان/ کسب 90 مدال در یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان تحت ریاست محمود خسروی وفا در سال 88 روند رو به رشد و قابل قبولی داشت که قهرمانی جهان در سومین دوره رقابت های والیبال نشسته جوانان مشهد، موفقیت تیراندازان کشورمان در آلیکانته اسپانیا و کسب مدال طلا از این رقابت ها، موفقیت در پارالمپیک جوانان توکیو و... از جمله بخشی از این کامیابی ها بود؛ با این همه اظهارات محمود خسروی وفا، رئیس این فدراسیون و همچنین رئیس کمیته ملی پارالمپیک در تاریخ 19 دی ماه مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، یک سوال بزرگ پیش روی این بخش عظیم از ورزش کشور قرار داد و آن سوال این بود که : "چرا خسروی وفا قصد کناره گیری دارد؟" و سوال بزرگ تر اینکه " چرا وی به انتخابات بازگشت؟"

وی پس از ابقا در سمت ریاست کمیته ملی پارالمپیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوست داشتم ریاست را به فرد دیگری واگذار کنم که دوستان اجازه ندادند. از این پس هم قصد دارم برنامه دست ‌یافتنی خودم را شامل اصلاح اساسنامه، گرفتن کمک و اعتبار برای ورزش جانبازان، ادامه 5 سال دوم طرح جامع، ساخت و تکمیل پروژه‌های استانی و درکنار آن توسعه ورزش قهرمانی و همگانی را اجرا کنم.

در یک نگاه کلی می توان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان را فدراسیونی موفق اما خسته در گذر زمان نام نهاد. اکنون نگاهی گذرا داریم به عملکرد یک ساله این فدراسیون:



ورزش معلولان ایران در سال 88 در مجموع موفق به کسب 90 مدال از حضور در میدان های مختلف ورزشی شد. ورزشکاران کشورمان 37 طلا کسب کردند، به 30 گردن آویز نقره رسیدند و 23 مدال برنز را به ویترین افتخارات خود افزودند که به تفکیک به جریان کسب این مدال ها می پردازیم.

* ورزشکاران معلول کشورمان در رقابت های بین المللی تونس که تیرماه برگزار شد، 16 طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند. ضمن اینکه سه رکورد پارالمپیک پکن توسط ورزشکاران کشورمان در این رقابت ها شکسته شد.

* قهرمانی در تورنمنت پنج جانبه والیبال نشسته که مردادماه در "بروواری" اوکراین برگزار شد، موفقیت دیگر ورزش معلولان کشورمان در سال 88 است. ایران در دیدار نهایی با نتیجه 3 بر صفر مقابل روسیه به برتری رسید.

* تیم جوانان کشورمان در رقابت های پارالمپیک جوانان آسیا که شهریورماه در توکیو برگزار شد با کسب 51 مدال، 17 طلا، 21 نقره و 13 برنز حضور موفقی را در این رقابت ها تجربه کرد. دومین دوره رقابت‌های پارالمپیک جوانان شهریورماه با حضور نزدیک به یک هزار ورزشکار از 33 کشور آسیایی در 2 رده سنی 14 تا 16 سال و 17 تا 19 سال در توکیو برگزار شد.

* یک طلا، سه نقره و دو برنز در مسابقات تیراندازی آلیکانته اسپانیا حاصل کار ورزشکاران کشورمان بود.

* تیم والیبال نشسته ایران دارنده پنج عنوان قهرمانی رقابت های پارالمپیک، آماده می شود تا برای ششمین بار در رقابت های لندن بر سکوی اول این رقابت ها تکیه بزند. در همین راستا مسئولان والیبال نشسته ایران در تلاش هستند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند و به همین منظور پشتوانه سازی را در دستور کار خود قرار داده اند. در همین راستا نفرات جدیدی به اردوی تیم والیبال نشسته کشورمان دعوت شده اند.

* ایران در رقابت های والیبال نشسته جوانان جهان که آبان ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد مقتدرانه به عنوان قهرمانی رسید تا خیال مسئولان کشورمان تا حدود زیادی از بابت تیم والیبال نشسته ایران در رقابت های جهانی اوکلاهما سیتی آمریکا در سال 89 و پارالمپیک لندن ، راحت شود.

* در رقابت های آیواس سوییس، دو و میدانی کاران جوان کشورمان با کسب سه مدال نقره و پنج مدال برنز، کارنامه نسبتا قبال قبولی داشتند.

* یکی از بزرگ ترین موفقیت های ورزش معولان ایران در سال 88، برپایی نخستین جشنواره بزرگ بسکتبال با ویلچر در سه گروه دسته یک، دو و دستجات آزاد بود که مهرماه با حضور 34 تیم در مجموعه ورزشی عصر انقلاب شهریار برگزار شد.

* تیم فوتبال هفت نفره ایران در هلند با شکست برزیل در دیدار رده بندی، به عنوان سومی رسید و به دیدار نهایی این رقابت ها که سال 2010 در هلند برگزار می شود راه پیدا کرد. روسیه و اوکراین به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی این رقابت ها رسیدند.

* کاروان پنج نفره تنیس روی میز بانوان کشورمان در آبان ماه در رقابت های آسیا – اقیانوسیه در اردن شرکت کرد و با کسب یک مقام دومی در رقابت های دو نفره بانوان و یک مدال برنز در کلاس نشسته مردان به کار خود پایان داد.

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در پاییز سال جاری به ساختمان اصلی این فدراسیون که در خیابان ورکش در ضلع شمالی مجموعه ورزشی شیرودی واقع است، نقل مکان کرد. این فدراسیون از این پس کمپ های تمرینی خود را در محل جدید فدراسیون برگزار خواهد کرد. این امر موفقیت بزرگی برای این بخش از ورزش کشور به حساب می آید چرا که معلولان کشورمان که عمدتا هم با مشکل تردد مواجه هستند، از این پس مشکلات کمتری خواهند داشت.

عملکرد موفق فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان باعث شد تا در سال 88 در کنار فدراسیون های بسکتبال، ووشو، تکواندو، والیبال و کشتی به عنوان برترین فدراسیون ورزشی سال انتخاب شود و اکنون باید امیدوار بود تا خستگی رئیس این مجموعه در گذر زمان، باعث نشود تا ورزش رو به رشد معلولان کشورمان دچار سکون شود.