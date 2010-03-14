پانزدهمین پیروزی فصل حریف استقلال/ الغرافه همچنان پیش می تازد

به گزارش خبرنگار مهر، الغرافه در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شب گذشته در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمان به مصاف الوکره رفت و موفق شد شکست 4 بریک را به این تیم تحمیل کند. برای الغرافه در این بازی خارج از خانه یونس محمود (30)، کلمرسون (35) و جونینیو (50 و 86) گلزنی کردند و تنها گل الوکره را نیز عادل رمزی در دقیقه 74 به ثمر رساند.

الغرافه با این پیروزی 49 امتیازی شد و ضمن استحکام جایگاه خود در صدر جدول رده بندی اختلاف امتیاز خود با تیم دوم جدول را به پنج امتیاز رساند.

صدرنشین فعلی لیگ ستارگان قطر در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز در حضور تیم‌های استقلال ایران، الجزیره امارات و الاهلی عربستان نیز صدر جدول را در اختیار دارد.

در دیگر دیدار شب گذشته لیگ ستارگان قطر تیم العربی در خانه مقابل الشمال با نتیجه 6 بر2 به پیروزی رسید و با 37 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول محکم تر از قبل کرد. در این بازی برای تیم العربی ایورالدو دی پریرا (31، 69، 76 و 86)، مجتبی سیدجعفر (72) و علی مجیل فرطوس (87) گلزنی کردند و گل‌های تیم الشمال نیز توسط محمود عبدالرحمان (49) و یامن بن ذکری (64) وارد دروازه تیم میزبان شد. سقوط الشمال به لیگ دسته اول باشگاه‌های قطر با تحمل این شکست قطعی شد.

جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 49 امتیاز

2- السد 44 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- العربی 37 امتیاز

4- الریان 31 امتیاز

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10- الاهلی 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- السیلیه 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- الشمال 8 امتیاز

هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* السد - السیلیه

* قطر - الاهلی