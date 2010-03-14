مازنی ها سه میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم ولایت مدار و خیراندیش استان در جشن نیکوکاری اظهار داشت: تنها در پایگاه های کمیته امداد که در میادین و مراکز اصلی شهرها مستقر بوده سه میلیارد ریال از هدایای نقدی و غیرنقدی هم استانی های نوعدوست جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز آمار کمکهای جمع آوری شده از طریق مدارس آموزش و پرورش و رده های مقاومت ادامه داشته و آمار آن به امداد اعلام نشده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران خاطرنشان کرد: در شمارش اولیه نسبت به کل کمکهای جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سال گذشته به میزان 300 درصد رشد داشته و انتظار می رود که میزان کمکها افزایش داشته باشد.

باغبانی افزود: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان آموزش و پرورش و سپاه کربلا کمک های جمع آوری شده در مدارس بین دانش آموزان نیازمند آن مدرسه و نیازمندان محلات رده های مقاومت بسیج توزیع خواهد شد.

وی یادآور شد: کمک های جمع آوری شده توسط امداد بین خانواده های تحت حمایت این نهاد و مراجعین نیازمند توزیع می شود.