ادامه قطع برق در تنها موزه فسیل شناسی کشور/ فسیلها همچنان در گاراژ

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نامطلوب موزه فسیل شناسی کرمان در خبرگزاری مهر در نیمه ابتدایی سال جاری و همچنین اطلاع رسانی پتانسیلهای شگرف فسیل شناسی و زمین شناسی در استان کرمان و احتمال تخریب برخی از سایتهای فسیل شناسی کرمان برخی از سازمانهای مرتبط با این بحث وعده هایی در خصوص جابجایی فسیلهای موزه و حل مشکل سایتهای فسیل شناسی کرمان دادند که پس از گذشت شش ماه و رسیدن به روزهای پایانی سال این وعده ها همه در حد حرف باقیماند و هیچ اقدام عملی جهت جلوگیری از تخریب موزه زمین شناسی و همچنین سایتهای فسیل شناسی کرمان صورت نگرفت.

مسئولان تنها وعده دادند و عمل نکردند

مدیر موزه فسیل شناسی کرمان در خصوص وضعیت موزه فسیل شناسی کرمان در آستانه عید نوروز و بازدید مسافران از این موزه شگفت انگیز گفت: این موزه به واقع تنها موزه فسیل شناسی کشور محسوب می شود که آثار منحصر بفردی از دایناسورها و گیاهان و جانوران هم عصر دایناسورها را در خود دارد اما به رغم تمام وعده های داده شده هیچ اقدام عملی و مثبتی در خصوص تعیین تکلیف موزه فسیل شناسی کرمان صورت نگرفته است.

تجربه کار خاطرنشان کرد: سقف این موزه همچنان ترک خورده است و هیچ اقدامی در خصوص ترمیم آن صورت نگرفته و با هر بار آبیاری فضای سبز اطراف آب از سقف و دیواره ها به درون موزه سرازیر می شود.

قطع برق مانع بازدید از موزه می شود

وی گفت: با این وجود این مسئله دلیل اصلی تعطیلی موزه نیست چون خطری برای بازدید کنندگان در برندارد و در چند غرفه موزه این اتفاق روی داده است که عمدتا در انتهای موزه قرار داد و دلیل اصلی تعطیلی موزه قطع برق این موزه است.

تجربه کار اضافه کرد: از سه سال قبل برق این موزه به دلیل بدهی بالا قطع می باشد و به دلیل اینکه موزه نیز درآمد زا نیست در پرداخت هزینه های آن با مشکل مواجه شده ایم و هیچ سازمانی نیز در این خصوص ما را حمایت نکرده است.

وی با اشاره به قطعی برق موزه گفت: با شرایط موجود امکان بازدید از فسیلها در ایام نوروز برای مسافران مهیا نیست و در این خصوص نیازمند همکاری مسئولان هستیم.

ادامه نگهداری فسیلها در گاراژ خانه اجاره ای / 10 هزار فسیل جدید کشف شده است

وی در خصوص فسیلهایی که در گاراژ خانه اجاره ای خود نگهداری می کند، گفت: با وجودیکه از سوی مسئولان اقدام مثبتی در خصوص انتقال آنها به مکان مناسب مهیا نشد اما فعالیتهای ما ادامه داشت و تعداد این فسیلها از 90 هزار فسیل فراتر رفته است به طوریکه هم اکنون 10 هزار فسیل جدید در موزه نگهداری می شود.

وی گفت: تنها سازمان میراث فرهنگی در این خصوص همکاری با ما کرده و با اختصاص بودجه ای امکان قفسه بندی گاراژ خانه را برای نگهداری بهتر فسیلها مهیا کرد.

تجربه کار افزود: نمی دانم چه خبر است دلم می خواهد برای نشان دادن پتانسیلهای استان کرمان به دیگران و حفظ این فسیلها کاری بکنم اما با وجود وعده های فراوان کسی کاری انجام نمی دهد.

مردم نگران انتقال رد پای دایناسورهای دشت خاک به تهران هستند

وی در خصوص وضعیت سنگ رد پای چندین دایناسور که توسط سازمان زمین شناسی کرمان از دشت خاک به کرمان منتقل شده است، گفت: با وجود افتتاح موزه دشت خاک با حضور مسئولان دولتی و میراث فرهنگی در استان کرمان این سنگ به موزه دشت خاک تحویل داده نشده است و ما همچنان خواستار استرداد سنگ هستیم.

مدیر موزه دشت خاک کرمان گفت: مردم منطقه و مسئولان دشت خاک به شدت به موزه دشت خاک علاقه دارند و درهمین مدت کوتاه افتتاح چندین قطعه فسیل و اشیای عتیقه به موزه هدیه داده اند که هر کدام از ارزش زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جای این سنگ در مزوه دشت خاک خالی نگه داشته شده است، گفت: مردم و مسئولان دشت خاک و همچنین موزه دشت خاک خواستار نگهداری این فسیل در موزه دشت خاک هستند و نگرانند که این فسیل از استان کرمان خارج شود و به موزه ها تهران انتقال یابد.

وی افزود: با وجودی که موزه فسیل شناسی کرمان به دلیل قطعی برق تعطیل است اما هم اکنون موزه دشت خاک با همکاری مردم و مسئولان محلی این روستا راه اندازی شده است و نکته قابل توجه این است که این موزه در محل سایت فسیل شناسی قرار دارد و مردم و گردشگران از نزدیک می توانند به بازدید از موزه و منطقه دشت خاک بپردازند.

وی از مردم و مسافران دعوت کرد برای بازدید از این موزه در ایام نوروز اقدام کنند.

کشف ردپای دایناسور ناشناخته / قدمت بقایای انسان در منطقه مشخص نیست

وی همچنین از کشف آثار جدیدی خبر داد که شامل بقایای ردپای انسان، ابراز مورد استفاده انسان و رد پای چندین دایناسور عظیم و ردپاهای دایناسوری ناشناخته است که دارای سه انگشت و یک پاشنه پاست.

وی گفت: نمونه رد پای این دایناسور تاکنون جایی ثبت نشده است و امکان کشف گونه جدید دایناسور در این منطقه وجود دارد.

تجربه کار در خصوص آثار کشف شده در خصوص انسان نیز گفت: هنوز قدمت این آثار مشخص نشده است.

مردم محلی و علاقمندان به فسیل و آثار تاریخی تاکنون در این منطقه از فسیلها نگهداری کرده اند اما برای انتقال این آثار به نسلهای آینده و استفاده از پتانسیل آن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی مسئولان باید وارد عمل شوند.