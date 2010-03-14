اعتراض ایران به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا/ میزبانی سربلند بودیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش‌هایی در AFC صورت گرفته و زمزمه‌هایی شنیده می شود که دوره آتی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال 2012 برگزار شود. ما به این موضوع اعتراض کرده‌ایم و در جلسه آتی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا این اعتراض را رسما مطرح خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از آنکه طرح برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا را پذیرفت، قرار شد نخستین دوره این رقابت‌ها در سال 2009 به میزبانی اصفهان برگزار شود اما بنابه دلایلی کنفدراسیون فوتبال آسیا راسا تصمیم به تعویق مسابقات از ژوئیه 2009 به مارس 2010 گرفت. مسئولان کنفدراسیون خودشان مسابقات را چند ماه به عقب انداختند و از سال 2009 به 2010 موکول کردند، با این شرایط نباید در برگزاری دوره آتی رقابت‌های فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تاخیری به وجود آید. ما این مورد را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد تا سال آینده (2011) مجددا شاهد برگزاری پیکارهای باشگاه‌های در سطح قاره باشیم.

"شانس اصفهان برای برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های جهان چقدر است؟"، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: اصفهان با میزبانی خوب مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا، توانایی خود را در برگزاری پیکارهایی چون قهرمانی جهان نشان داد. ما منتظریم تا نمایندگان فدراسیون جهانی فوتبال برای بازدید از امکانات شهر اصفهان جهت میزبانی مسابقات جهانی هرچه زودتر به کشورمان بیایند. خوشبختانه سالن پیروزی امکانات لازم برای میزبانی مسابقات را دارد و بزودی سالنی 6 هزارنفری دیگری در شهر اصفهان آماده بهره برداری می شود که می تواند شانس میزبانی این شهر را دوچندان کند.

ترابیان همچنین با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در اصفهان گفت: مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سطح مطلوبی برگزار شد و رضایت عمومی ناظران و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دنبال داشت. مشخصا آقایان "اوگورا" و "شین" از میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در اصفهان رضایت داشتند، البته ایرادهای کوچکی در نحوه برگزاری رقابت‌ها وجود داشت که با برگزاری جلسات روزانه این موارد نیز برطرف شد تا شاهد رقابتی جذاب باشیم.

وی در این خصوص افزود: اوگورا، رئیس کمیته فوتسال AFC از استقبال تماشاگران و فرهنگ بالای آنها که رفتاری دوستانه با تیم‌های میهمان داشتند، ابراز رضایت می کرد. خوشبختانه تماشاگران به کسی توهین نکردند و رفتاری متعارف و در شان فوتبال بین المللی داشتند. آنها سرمایه‌های فوتسال و فوتبال کشور هستند.

رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطر نشان کرد: در جریان برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تیمهای میهمان و مسئولان و ناظران AFC یک مورد شکایت از نحوه میزبانی، شرایط هتل ها و ... نداشتند. خوشبختانه امکانات از هر نظر برای تیم‌ها، مسئولان برگزاری، خبرنگاران و ... فراهم بود تا بدون دغدغه به امور مربوط به خود بپردازند.

ترابیان سطح برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را مطلوب خواند و گفت: تمامی باشگاه‌ها مجهز و مسلح گام به پیکارهای آسیایی گذاشته بودند. آنها با جذب بازیکنان خوب خارجی و حتی اعطای تابعیت به آنها خود را مهجز کرده بودند تا در نخستین دوره رقابت‌ها قهرمان شوند. با این شرایط می توان مدعی شد، سطح این رقابت‌ها، حداقل از مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا بالاتر است.

نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا جمعه شب با قهرمانی تیم فوتسال فولادماهان اصفهان به اتمام رسید.