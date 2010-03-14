اینترنت باید قانونمند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هوگو چاوز" در یک سخنرانی تلویزیونی که روز گذشته پخش شد، گفت : اینترنت نمی تواند یک چیز آزاد باشد، این تکنولوژی نمی تواند مکانی باشد که بتوان در آن هر کاری را انجام داد و هر سخنی را گفت.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه افزود : هر کشوری باید قونین خاص خود را بر اینترنت تحمیل کند.

وی در ادامه به انتقاد از برخی سایت های خبری ونزوئلا پرداخت و آنها را به انتشار اطلاعات غلط متهم کرد.

بر اساس این گزارش، چاوز در ونزوئلا با برخی شبکه های رادیو و تلویزیونی و همچنین برخی روزنامه های منتقد مواجه است که در گذشته تعدادی از آنها را تعطیل کرده است برای مثال در ژانویه سال جاری یک شبکه تلویزیونی در این کشور از ادمه فعالیت منع شد و در سال 2007 نیز شبکه تلویزیونی "رادیو کارکاس" نیز پس از آنکه چاوز مجوز آن را تمدید نکرد از ادامه فعالیت بازماند.