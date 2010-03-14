  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۸

چاوز :

اینترنت باید قانونمند باشد

اینترنت باید قانونمند باشد

در پی افزایش انتشار اخبار تند مخالف دولت در ونزوئلا، رئیس جمهور این کشور خواستار قانونمند شدن اینترنت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هوگو چاوز" در یک سخنرانی تلویزیونی که روز گذشته پخش شد، گفت : اینترنت نمی تواند یک چیز آزاد باشد، این تکنولوژی نمی تواند مکانی باشد که بتوان در آن هر کاری را انجام داد و هر سخنی را گفت.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه افزود : هر کشوری باید قونین خاص خود را بر اینترنت تحمیل کند.

وی در ادامه به انتقاد از برخی سایت های خبری ونزوئلا پرداخت و آنها را به انتشار اطلاعات غلط متهم کرد.

بر اساس این گزارش، چاوز در ونزوئلا با برخی شبکه های رادیو و تلویزیونی و همچنین برخی روزنامه های منتقد مواجه است که در گذشته تعدادی از آنها را تعطیل کرده است برای مثال در ژانویه سال جاری یک شبکه تلویزیونی در این کشور از ادمه فعالیت منع شد و در سال 2007 نیز شبکه تلویزیونی "رادیو کارکاس" نیز پس از آنکه چاوز مجوز آن را تمدید نکرد از ادامه فعالیت بازماند.

کد مطلب 1051234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها