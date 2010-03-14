سمندر لرستانی نیازمند حفاظت ملی/ حبس یک گونه نادر در سفره هشت سین!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی به اهمیت حفاظت گونه در معرض خطر سمندر لرستانی پرداخت و بر ضرورت همکاری میان استانهای لرستان و خوزستان با توجه به پراکنش این گونه در مرز این دو استان تاکید کرد که این امر موجب استقرار اکیپ حفاظتی از سوی محیط زیست لرستان و در نتیجه کاهش چشمگیر خروج این گونه از خاک این استان شد.

این در حالی است که حفظ این گونه منحصر به فرد نیازمند همکاری مسئولان استان خوزستان نیز بود در نهایت سال گذشته در پیگیرهای خبرنگار مهر در خوزستان متاسفانه مسئولان این استان با تاکید بر اینکه "حفاظت از سمندر لرستانی در اولویت کاری خوزستان نیست" از بار این مسئولیت ملی شانه خالی کردند.

85 درصد پراکنش سمندر لرستانی در خاک خوزستان است

با توجه به اظهارات این مسئول محیط زیست استان خوزستان و پیگیریهای خبرگزاری مهر پروژه ای از سوی "سازمان محیط زیست" در زمینه سمندر لرستانی و ماهی کور اجرا شد که نتایج قابل تاملی در بر داشت.

در بخشی از این مطالعات که توسط جهاد دانشگاهی لرستان به مرحله اجرا رسید به این موضوع پرداخته شد که وضعیت پراکنش دو گونه منحصر به فرد سمندر و ماهی کور در مرز لرستان و خوزستان به چه میزانی است.

در این رابطه مسئول تنها مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی خاورمیانه به عنوان مجری این پروژه با خبرنگار مهر گفتگو کرد و آخرین نتایج این مطالعه را در اختیار خبرگزاری مهر نهاد.

فرهنگ ترکی که با خبرنگار مهر در خرم آباد گفتگو می کرد، اظهار داشت: بر اساس گزارشهای قبلی بیشترین حفاظت از گونه سمندر بر عهده اداره کل محیط زیست لرستان بوده اما مطالعات اخیر که جامع است به نتیجه ای خارج از این موضوع رسیده است.

وی ادامه داد: زمانی که نتایج پراکندگی با موقعیت سیاسی مکانهای پراکنشی سمندر لرستانی تطبیق داده شد، متوجه موضوع جالبی شدیم و آن این بود که پراکنش سمندر لرستانی در خاک سیاسی خوزستان بیش از 85 درصد است در حالیکه کمتر از 15درصد این گونه در خاک سیاسی لرستان پراکنده شده است.

تهدیدهای انسانی علیه سمندر در خاک لرستان به صفر رسیده است

مسئول مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به مطالعات انجام شده وضعیت حفاظتی سمندر لرستانی در خاک سیاسی لرستان در حد بسیار مطلوبی است، عنوان کرد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته در طول سالهای اخیر تهدیدهای انسانی در زیستگاه سمندر لرستانی در خاک لرستان در کمترین حد ممکن یعنی نزدیک به صفر است.

ترکی با بیان اینکه تنها عامل تهدید کننده سمندر لرستانی در خاک لرستان، خشکسالی است، افزود: تاکنون بالاترین حد تهدیدهای انسانی و غیرطبیعی در خاک سیاسی خوزستان صورت گرفته است و تمامی گزارشات مبنی بر تهدیدهای غیرطبیعی از جمله صید بی رویه سمندر لرستانی و قاچاق و ... در خاک سیاسی خوزستان اتفاق افتاده است.

به هر حال در آستانه ایام نوروز و اینکه بخشی از تهدیداتی که متوجه سمندر لرستانی است در این ایام اتفاق می افتد بار دیگر خبرگزاری مهر در ادامه پیگیریهای خود خواستار توجه مسئولان محیط زیست استان خوزستان به این گونه ملی است تا میزان صید و قاچاق سمندر لرستانی در خاک این استان نیز به کمترین میزان خود برسد.

هشدار سالانه حفاظت از سمندر لرستانی؛ خوزستانیها به هوش باشند

مسئول مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی با اشاره به هشدار سالیانه حفاظت از سمندر لرستانی، عنوان کرد: با توجه به اینکه در سالیان اخیر تهدید انسانی یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت سمندر لرستانی بوده است هر ساله این مرکز هشدارهای سالیانه خود را به طریق مختلفی به گوش مردم منطقه لرستان و خوزستان و مسئولین می رساند.

ترکی ادامه داد: خبرگزاری مهر یکی از مهمترین رسانه هایی بوده است که تا کنون این نقش مهم و کلیدی را بر عهده داشته است و ما امیدواریم که در سال جاری نیز این موضوع از طریق این خبرگزاری پیگیری شود.

وی با تقدیر از اقدامات محیط زیست لرستان در این زمینه، عنوان کرد: با توجه به نتایج تحقیقات به دست آمده بیشترین تهدید انسانی این گونه اندمیک تاکنون در قلمرو استان خوزستان صورت گرفته و نیاز است که اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در این زمینه برنامه مستحکمتری در ایام قبل از سال جدید برای سمندر لرستانی اجرا کند.

این محقق یاداور شد: همکاری نیروی انتظامی و افزودن محیط بان در مسیر راه آهن و یا دیگر مسیرهایی که منتهی به زیستگاههای سمندر لرستانی است می تواند در کاهش یافتن صید و قاچاق سمندر لرستانی در این ایام کمک کند.

سمندر لرستانی گونه ای منحصر به فرد در دنیا

به گزارش مهر، سمندر کوهستانی لرستان نام گونه ای است بسیار زیبا که با طول 14 سانتی متر در نزدیکی شهبازان لرستان زیست می کند.

سمندری که بر پشت خود خالها یا نوارهای زرد یا نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه ای دارد که شاید بتوان گفت زیبایی بیش از حد این موجود موجب مظلوم واقع شدن آن شده است.

صید بی رویه این گونه اندمیک ایرانی باعث شده است که این گونه بی نظیر لرستانی به شدت در معرض انقراض قرار بگیرد و بیان این موضوع تلخ که محیط زیست ایران به زودی سمندر لرستانی خویش را برای همیشه از دست می دهد بسیار وحشتناک و تاسف آور است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای تکثیر و پرورش سمندر لرستان هزینه های بسیار زیادی می کنند.

سمندر لرستانی بر سر سفرهای هفت سین و آکواریم های خانگی!

پیش از این مسئول مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی لرستان پیش از این در این رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: برخی از مردم به وسیله گونی به جان این موجود خوش آب و رنگ می افتند و با جمع آوری تعداد زیادی از آنها، سمندر لرستانی را به قیمت 100 تومان برای استفاده در جشنهای سال نو می فروشند.

ترکی با اشاره به اینکه برخی از مسافران مسیر راه آهن تهران - اهواز که با قطار وارد لرستان می شوند سمندر لرستان را "گونی گونی" می گیرند، گفت: این گونه به راحتی توسط مردم بومی منطقه گرفته می شود و سپس در آکواریوم های خانگی و یا بر سر سفره هفت سین سال نو گذاشته می شود.

به هر حال به نظر می رسد حفاظت از این گونه منحصر به فرد اندمیک ایرانی به عنوان مسئولیتی ملی و حتی فراملی مطرح باشد که باید در سایه تعامل و همدلی میان مسئولان استانهای لرستان و خوزستان صورت گیرد نه اینکه متولیان با فرافکنی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.