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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۹

هفته بیست و ششم بوندس لیگا/

بایرن به صدر جدول بازگشت

بایرن به صدر جدول بازگشت

تیم فوتبال بایرن مونیخ با برتری مقابل فرایبورگ به صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در دیدار با فرایبورگ با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. هر دو گل بایرن در این دیدار را آرین روبن در دقایق 76 و 83 (پنالتی) به ثمر رساند. ماکیادی هم در دقیقه 31 تک گل فرایبورگ را وارد دروازه بایرن کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* مونشن گلادباخ صفر  - ولفسبورگ 4
* بوخوم یک - دورتموند 4
* هانوفر 2- اینتراخت یک
* هرتا یک - نورنبرگ 2
* ماینز یک - کلن صفر

هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* هوفنهایم - وردربرمن
* بایرلورکوزن - هامبورگ

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 56 امتیاز
2- شالکه 54 امتیاز
3- بایرلورکوزن 50 امتیاز - یک بازی کمتر
4- دورتموند 45 امتیاز
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16- هانوفر 23 امتیاز
17- فرایبورگ 20 امتیاز
18- هرتابرلین 15 امتیاز
کد مطلب 1051237

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