بایرن به صدر جدول بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در دیدار با فرایبورگ با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. هر دو گل بایرن در این دیدار را آرین روبن در دقایق 76 و 83 (پنالتی) به ثمر رساند. ماکیادی هم در دقیقه 31 تک گل فرایبورگ را وارد دروازه بایرن کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* مونشن گلادباخ صفر - ولفسبورگ 4

* بوخوم یک - دورتموند 4

* هانوفر 2- اینتراخت یک

* هرتا یک - نورنبرگ 2

* ماینز یک - کلن صفر



هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* هوفنهایم - وردربرمن

* بایرلورکوزن - هامبورگ

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 56 امتیاز

2- شالکه 54 امتیاز

3- بایرلورکوزن 50 امتیاز - یک بازی کمتر

4- دورتموند 45 امتیاز

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16- هانوفر 23 امتیاز

17- فرایبورگ 20 امتیاز

18- هرتابرلین 15 امتیاز