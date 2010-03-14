بایرن به صدر جدول بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در دیدار با فرایبورگ با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری رسید. هر دو گل بایرن در این دیدار را آرین روبن در دقایق 76 و 83 (پنالتی) به ثمر رساند. ماکیادی هم در دقیقه 31 تک گل فرایبورگ را وارد دروازه بایرن کرد.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* مونشن گلادباخ صفر - ولفسبورگ 4
* بوخوم یک - دورتموند 4
* هانوفر 2- اینتراخت یک
* هرتا یک - نورنبرگ 2
* ماینز یک - کلن صفر
هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* هوفنهایم - وردربرمن
* بایرلورکوزن - هامبورگ
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 56 امتیاز
2- شالکه 54 امتیاز
3- بایرلورکوزن 50 امتیاز - یک بازی کمتر
4- دورتموند 45 امتیاز
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16- هانوفر 23 امتیاز
17- فرایبورگ 20 امتیاز
18- هرتابرلین 15 امتیاز
1- بایرن مونیخ 56 امتیاز
2- شالکه 54 امتیاز
3- بایرلورکوزن 50 امتیاز - یک بازی کمتر
4- دورتموند 45 امتیاز
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16- هانوفر 23 امتیاز
17- فرایبورگ 20 امتیاز
18- هرتابرلین 15 امتیاز
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