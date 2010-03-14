10 درصد از بازنشستگان گلستان برای خانه دار شدن ساماندهی شدند

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای طرح مسکن مهر و صندوق سرمایه گذاری مسکن حدود 132 نفر در شهرهای گرگان، گنبد و کلاله ساماندهی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین به 93 نفر از بازنشستگان برای حدود هشت میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن و ودیعه دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 430 نفر از بازنشستگان استان در نوبت دریافت تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن هستند که سال آینده برای آنها برنامه ریزی می شود.

احمدی از آغاز پرداخت سهام عدالت نیروهای پیشکسوت نیروهای مسلح استان در هفته جاری خبر داد و گفت: پیشکسوتان می توانند از محلهای دریافت حقوق خود پرداخت کنند.

رئیس صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گلستان بیان داشت: به ازای هر نفر 400 هزار ریال سود سهام عدالت پیش بینی شد که می توانند دریافت کنند.

16 هزار بازنشسته در گلستان وجود دارد.