  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

10 درصد از بازنشستگان گلستان برای خانه دار شدن ساماندهی شدند

10 درصد از بازنشستگان گلستان برای خانه دار شدن ساماندهی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گلستان گفت: 10 درصد از بازنشستگان نیروهای مسلح برای خانه دار شدن در سال جاری ساماندهی شدند.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای طرح مسکن مهر و صندوق سرمایه گذاری مسکن حدود 132 نفر در شهرهای گرگان، گنبد و کلاله ساماندهی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین به 93 نفر از بازنشستگان برای حدود هشت میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن و ودیعه دریافت کرده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین 430 نفر از بازنشستگان استان در نوبت دریافت تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن هستند که سال آینده برای آنها برنامه ریزی می شود.
 
احمدی از آغاز پرداخت سهام عدالت نیروهای پیشکسوت نیروهای مسلح استان در هفته جاری خبر داد و گفت: پیشکسوتان می توانند از محلهای دریافت حقوق خود پرداخت کنند.
 
رئیس صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گلستان بیان داشت: به ازای هر نفر 400 هزار ریال سود سهام عدالت پیش بینی شد که می توانند دریافت کنند.
 
16 هزار بازنشسته در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1051238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها