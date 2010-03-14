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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۸

جنبلاط :

سخنانم درباره بشار اسد غیر منطقی بود

سخنانم درباره بشار اسد غیر منطقی بود

رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان شب گذشته اعتراف کرد که در مورد رئیس جمهور سوریه اشتباه فکر می کرده است و سخنان توهین آمیزش در سال 2007 از روی خشم بیان شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: سخنان من علیه بشار اسد در سال 2007 از روی خشم بیان شد و این سخنان در شایسته رئیس جمهور سوریه نبود.

وی خاطرنشان کرد: سخنانی که من در مراسم سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در مورد بشار اسد گفتم سخنانی ناشایست بود که در حالت خشم و شرایط بحرانی و تنش زا میان دو کشور بیان شد.
 
جنبلاط در مورد سفر به سوریه نیز گفت: من خود نمی توانم زمان سفر به دمشق را تعیین کنم. ما در انتظار تمایل رهبران سوریه به این امر هستیم و اگر دعوتی در این زمینه وجود داشته باشد از نظر ما مانعی وجود نخواهد داشت.
 
خاطرنشان می شود جنبلاط بشار اسد را دیکتاتور دمشق، جنایتکار و دروغگو توصیف کرده بود.
 
از زمان ترور رفیق حریری در سال 2005 روابط دمشق و بیروت تیره و تار شده بود و جریان غربگرای 14 مارس سوریه را به دست داشتن در ترور حریری متهم کرده بود.
 
روابط سوریه و لبنان پس از انتخاب "میشل سلیمان" به عنوان رئیس جمهور لبنان و آشتی میان دمشق و ریاض و سپس تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست سعد الحریری بهبود یافت.
کد مطلب 1051239

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