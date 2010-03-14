سخنانم درباره بشار اسد غیر منطقی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: سخنان من علیه بشار اسد در سال 2007 از روی خشم بیان شد و این سخنان در شایسته رئیس جمهور سوریه نبود.

وی خاطرنشان کرد: سخنانی که من در مراسم سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در مورد بشار اسد گفتم سخنانی ناشایست بود که در حالت خشم و شرایط بحرانی و تنش زا میان دو کشور بیان شد.

جنبلاط در مورد سفر به سوریه نیز گفت: من خود نمی توانم زمان سفر به دمشق را تعیین کنم. ما در انتظار تمایل رهبران سوریه به این امر هستیم و اگر دعوتی در این زمینه وجود داشته باشد از نظر ما مانعی وجود نخواهد داشت.

خاطرنشان می شود جنبلاط بشار اسد را دیکتاتور دمشق، جنایتکار و دروغگو توصیف کرده بود.

از زمان ترور رفیق حریری در سال 2005 روابط دمشق و بیروت تیره و تار شده بود و جریان غربگرای 14 مارس سوریه را به دست داشتن در ترور حریری متهم کرده بود.

روابط سوریه و لبنان پس از انتخاب "میشل سلیمان" به عنوان رئیس جمهور لبنان و آشتی میان دمشق و ریاض و سپس تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست سعد الحریری بهبود یافت.