دیوار منزل مجتهدی سنندج فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در جریان گودبرداری و تخریب یکی از ساختمانهای مجاور و بدون نظارت کافی از سوی میراق فرهنگی استان، دیوار سمت راست یکی از آثار تاریخی استان کردستان که بیش از هشت سال قبل در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است به صورت کامل فروریخت.

در جریان این گودبرداری که به صورت کاملا غیراستاندارد و بدون حضور نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در حال انجام بود، دیوار سمت راست منزل مجتهدی به صورت کامل فروریخت با توجه به آسیب وارد شده به ساختمان احتمال تخریب بیشتری این ساختمان وجود دارد.

در جریان این گود برداری که در هم اکنون نیز در حال انجام است، با توجه به آسیب جدی که به دیوار سمت راست این ساختمان وارد آمده و همچنین گلی بودن این ساختمان و عدم مرمت آن از سوی سازمان متولی امکان ریزش بیشر آن امکان دارد و افراد مشغول در تلاش هستند که با استفاده از چوب و شیوه های کاملا سنتی از ریزش بیشتر دیوار آن جلوگیری نمایند.

ساختمان مجتهدی سنندج که سابقه آن به دوران قاجار بر می گردد در 23 بهمن ماه سال 1380 به شماره 4759 در ردیف آثار ملی کشور به ثبت رسید و در سال جاری نیز و از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به استان کردستان این اثر تاریخی و باستانی به تملک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان درآمد.

ساختمان مجتهدی که امروزه در ضلع شرقی بلوار جدید الاحداث کردستان قرار دارد، قبلاً در کنار رودخانه و در بافت قدیمی قطارچیان از خیابان های اصلی شهر سنندج، واقع بود و در نوع معماری و همچنین چوبهای به کار رفته برای ساخت آن یکی از آثار دیدنی و ویژه استان کردستان به شمار می رود.

این بنا یک حیاط مرکزی در ضلع شمالی دارد و بخش های اعیانی آن دو طبقه است که بر روی سکویی بلند و مرتفع و مشرف به بلوار کنونی کردستان ایجاد شده است.

سکوی آن با مصالح بومی و از سنگ های لاشه ای ساخته شده است و ساختمان دارای یک سالن اصلی با اُرُسی بسیار زیبا است و در طرفین آن اتاق هایی در دو طبقه تعبیه شده است .

این بنا از نظر محوطه و نما شباهت بسیار زیادی به موزه سنندج دارد و معماری آن بی تأثیر ازمعماری موزه نیست.

در دو طرف تالار اصلی، اتاق ها و راه پله هایی به صورت قرینه ساخته شده که یکی از آنها برای عبور زنان و دیگری برای مردان بود.

در این بنای ارزشمند، علاوه بر اُرُسی بزرگ نمای اصلی و داخلی حیاط، اُرُسی های دیگری نیز در ضلع غربی سالن وجود دارد که از آثار با ارزش چوبی دوره قاجار محسوب می شود.

روی سنگهای داخل ساختمان نیز نقش هایی حجاری شده که با توجه به ویژگی های فوق منزل مجتهدی یکی از آثار تاریخی و دارای سبک خاص معماری دوران قاجار به شمار می آید.