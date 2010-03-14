سانسور جدید با تکثر اطلاعات انجام می شود

مهدی ایمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت: نوع تهدیدات دشمن تغییر پیدا کرده و ابزارهای دیگری را برای این منظور مورد استفاده قرار می دهد ، دشمن شدیدا به جنگ نرم و دیپلماسی عمومی توجه داشته و ما هم بر اساس تغییراتی که در این فضا بوجود آمده باید رفتار خود را تغییر بدهیم .

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: دشمن در حوزه رسانه و دیپلماسی عمومی سالهای سال و با منابع مالی هنگفت کار کرده است، ولی واقعیت این است که به همان اندازه که این امکانات می تواند برای آنها فرصت ایجاد کند به همان اندازه نیز می تواند برایشان تهدید محسوب شود.



ایمانی پور گفت : همین فضای مجازی به همان اندازه که در اختیار آنها قرار دارد به همان اندازه می توند آنها را به مخاطره بیندازد به شرط این که ما نیز راه کارهای صحیحی داشته و درست وارد موضوع شویم ، گمان می کنم تفاوت ما با دشمنان مان در این است که پیام ما به خاطر عمق بیشتر تاثیر فراتری را ایجاد می کند .



وی در این با اشاره به بحث جریان آزاد اطلاعات گفت: درغرب تلاش می شود با تکثر اطلاعات نوعی سانسور ایجاد شود که ما اسمش را سانسور جدید می گذاریم. این روش برخلاف شیوه های قدیمی که با تحدید اطلاعات همراه بود ، با تکثر اطلاعات سانسور صورت می گیرد.



معاون بین الملل سازمان ارتباطات تاکید کرد : باید در این فضا که مردم از موج اخبار و اطلاعات خسته و دلزده شده و به سمت برند های خاص گرایش پیدا کرده اند ، برند اسلامی خود را تعریف کرده و جهان را به این برند دعوت کنیم. این امر شدنی است به رغم موج اطلاعات برند ما می تواند مطرح و جایگاه خاص خود را در جهان پیدا کند.



ایمانی پور درباره نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران در این مواجهه نرم گفت : من معتقدم نظام سلطه به پایان راه خود رسیده است ، آنها مدعی بودند که دستاورد های پایان تاریخ را به بشر منتقل کرده اند ولی وقتی بشرمی بیند که دستاورد های آخر زمان غرب نتوانسته است نیاز های او را برطرف کند دنبال گمشده خود در جایی دیگر می گردد، امروز جمهوری اسلامی با پیامی متفاوت در جهان ظاهر شده است ، عدالت خواهی ، ظلم ستیزی ، دعوت به یک جهان عاری از خشنونت و حکومت یک منجی عادل پیام هایی است که دل های بسیاری را به خود جذب کرده است.



