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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان رتبه اول فضای مجازی قرآنی را کسب کرد

تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان رتبه اول فضای مجازی قرآنی را کسب کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از کسب رتبه اول کشوری، ارسال اخبار قرآنی به پایگاه اینترنتی سازمان دارالقرآن الکریم در بین 30 استان کشور خبر داد.

سعید صمیمی عشرت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با استفاده بهینه از فاکتورارتباط دوسویه روابط عمومی و خبرنگاران زحمتکش خبرگزاری قرآنی ایران شعبه سیستان و بلوچستان، خوشبختانه توانستیم با ارسال حدود 676 خبر قرآنی در طول سال جاری با وجود تمام مشکلات اینترنتی موجود در بین 30 استان کشور رتبه اول را کسب کنیم .

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: کل اخبار قرآنی ارسالی از تهران و استانهای کشور بر روی خروجی پایگاه اینترنتی سازمان دارالقرآن الکریم کشور در سال جاری، بالغ بر سه هزار و 700 خبر است که سهم استان سیستان و بلوچستان، حدود 20 درصد کل اخبار قرآنی کشور است.

وی اضافه کرد: استانهای گیلان با 653 و فارس با 382 خبر در رتبه های دوم و سوم کشور قرار دارند.

صمیمی خاطرنشان کرد: مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور طی پیامی کتبی از حجت الاسلام صفر قربانپور مدیرکل و مهدی علیمحمدی مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به جهت نشر و ترویج فعالیتهای قرآنی تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 1051247

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