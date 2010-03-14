تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان رتبه اول فضای مجازی قرآنی را کسب کرد

سعید صمیمی عشرت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با استفاده بهینه از فاکتورارتباط دوسویه روابط عمومی و خبرنگاران زحمتکش خبرگزاری قرآنی ایران شعبه سیستان و بلوچستان، خوشبختانه توانستیم با ارسال حدود 676 خبر قرآنی در طول سال جاری با وجود تمام مشکلات اینترنتی موجود در بین 30 استان کشور رتبه اول را کسب کنیم .

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: کل اخبار قرآنی ارسالی از تهران و استانهای کشور بر روی خروجی پایگاه اینترنتی سازمان دارالقرآن الکریم کشور در سال جاری، بالغ بر سه هزار و 700 خبر است که سهم استان سیستان و بلوچستان، حدود 20 درصد کل اخبار قرآنی کشور است.

وی اضافه کرد: استانهای گیلان با 653 و فارس با 382 خبر در رتبه های دوم و سوم کشور قرار دارند.

صمیمی خاطرنشان کرد: مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور طی پیامی کتبی از حجت الاسلام صفر قربانپور مدیرکل و مهدی علیمحمدی مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان به جهت نشر و ترویج فعالیتهای قرآنی تقدیر و تشکر کرد.