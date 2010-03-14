جشن ملی ثبت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در این آیین به روند ثبت این یادمان‌ها در فهرست آثار معنوی اشاره کرد و گفت: درصدد ثبت دیگر یادما‌های دفاع مقدس استان هستیم .



وی بیان داشت: منطقه عملیاتی شرهانی در بخش موسیان شهرستان دهلران هشتم مهرماه سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، این منطقه یکی از نقاط استراتژیک در زمان جنگ بود که عملیات‌های مهم و حساسی از جمله عملیات فتح المبین و والفجر یک در این منطقه به انجام رسیده است .



اسکندری عنوان کرد: دومین یادمان دفاع مقدس ثبت شده در فهرست آثار ملی منطقه قلاویزان در پنج کیلومتری جنوب شهرستان مهران است که اول تیرماه سال جاری به شماره 26809 به ثبت رسیده است .



وی یادآور شد: منطقه عملیاتی قلاویزان محل وقوع عملیات‌های مهمی چون عملیات غرورآفرین کربلای یک که به آزادسازی مهران منجر شده است و شهدای گرانقدری در این منطقه به فیض شهادت نائل آمدند.