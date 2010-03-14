مازنی ها 382 هزار بار با پلیس 110 تماس گرفتند

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این میزان تماس با 110 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد هشت درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم استان نیز در این مدت 445 هزار و 868 دفعه به پاسگاه ها و کلانتری های استان برای امورات انتظامی مراجعه کرده و در مجموع تعداد مراجعه تلفنی و حضوری مردم به پلیس بالغ بر 828 هزار دفعه بوده است.

مسکنی بیان داشت: از 382 هزار تماس صورت گرفته مردم به 110 بالغ بر 139 هزار مورد عملیاتی شده و پلیس در صحنه حاضر شده و حدود 175 هزار مورد راهنمایی پلیس صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه تقویت و تجهیز پلیس راه استان از برنامه های اساسی سال 89 است، افزود: فعالیتهای کنترل انضباط ترافیکی در شهرها در سال آینده تشدید می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ترافیک در مرکز مازندران برای سال آینده نیز تداوم خواهد داشت: در عین حال از تجمع دستفروشان در پیاده روهای خیابانهای مرکزی ساری انتقاد کرد و گفت: نیروی انتظامی مازندران در سال آتی با انجام عملیاتهای اصولی نسبت به ساماندهی این عده برنامه دارد.

وی مبارزه با اراذل و اوباش و شناسایی و کشف مناطق آلوده شهرهای استان را از دیگر برنامه های این نهاد در سال آینده برشمرد و افزود: همایش علمی تخصصی دریای خزر، فرصت ها و تهدیدها به میزبانی فرماندهی انتظامی مازندران در ساری برگزار می شود.

مسکنی همچنین از پیگیری برای راه اندازی اردوگاه معتادین مرکز استان در سال آتی خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز معتادین خیابانی به این اردوگاه هدایت می شوند.