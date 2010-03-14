مسابقات سراسری قرآن کریم در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات شامگاه شنبه در سه رشته حفظ ، قرائت و مفاهیم در دو ردۀ خواهران و برادران در گرگان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که بصورت مشترک بین دو بخش بیمه ای و درمانی تأمین اجتماعی برگزار شد نفرات اول هر رشته به تفکیک جنس برای شرکت در مسابقات کشوری که در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، معرفی شدند.



رشته قرائت برادران، سید محسن مسیبی فر، حسن تیزبراوست و محمود وزیری دوزین، رشته قرائت خواهران، بی بی سلیمه کر، الهه رضوی و عصمت جمالی نسب، اول تا سوم شدند.

رشته مفاهیم برادران، اسماعیل بالارستاقی، دکتر علی مهاجر تبریزی و دکتر علی تاجیک، رشته مفاهیم خواهران، فاطمه خاک سفیدی، ذریه صلبی و زهرا سادات میرزایی اول تا سوم شدند.

نفرات اول جهت مسابقات کشوری اعزام می شوند و از نفرات دوم و سوم با اهداء لوح و هدیه از طرف اداره کل استان تقدیر شد.