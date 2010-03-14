بررسی بودجه 89 در مجلس پایان یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در بررسی بودجه 89 کل کشور پس از بررسی پیشنهادهای کمیسیون های تخصصی مجلس با شرکت در یک رای گیری استمزاجی که با نظر لاریجانی انجام شد موافقت خود برای خاتمه یافتن بررسی بودجه 89 کل کشور را اعلام کردند.

پیش از این قرار بود پس از طرح پیشنهادهای کمیسیون های تخصصی پیشنهادهای نمایندگان مطرح شود که با این رای نمایندگان به خاتمه بررسی بودجه موافقت کردند.

پس از آنکه 165 نماینده با رای مثبت خود خواستار خاتمه بررسی بودجه 89 کل کشور شدند تعداد زیادی از نمایندگان با حضور در جایگاه هیئت رئیسه مصر بودند تا پیشنهاد آنها بررسی شود در نهایت لاریجانی قبول کرد که تنها 2 پیشنهاد اجازه طرح داشته باشد.

بنابراین گزارش 2 پیشنهاد دو تن از نمایندگان در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.

تا دقایق دیگر ماده واحده لایحه بودجه 89 در صحن مجلس قرائت شده و نمایندگان نسبت به آن رای خواهند داد.

با رای گیری ماده واحده کار بررسی بودجه 89 کل کشور در مجلس خاتمه خواهد یافت و جلسه بعدی مجلس به گفته لاریجانی روز سه شنبه برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه خواهد بود.