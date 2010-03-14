تجار گلستان 162 هزار ساعت آموزش دیدند

محمدعرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دوره های در راستای اجرای ابلاغیه برگزار ی کارگاه های آموزشی در سال 88 و جهت افزایش سطح دانش و آگاهی تجار و بازرگانان برگزار شد.

وی اظهار داشت: 965 نفر از تجار و بازرگانان و هیئت مدیره های تعاونی های مرزنشین استان هریک بمدت 168 ساعت در قالب 21 کارگاه آموزشی شرکت نمودند که بیش از 162 هزار نفر ساعت دوره آموزشی را طی کردند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین دوره های آموزشی برگزار شده شامل آشنایی با قوانین و مقررات صدور کارت بازرگانی، مشوق های صادراتی، قوانین و مقررات صارات و واردات، سیستم ثبت سفارش کالا، تجارت الکترونیک، مدیریت بازرگانی و بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت خرید سفارشات خارجی ، مکاتبات تجاری ، آشنائی با سازمان تجارت جهانی ( WTO ) بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: برابر نظر سنجی های انجام شده در خصوص کیفیت بسته های آموزشی 65 درصد شرکت کنندگان بسیار خوب و 30 درصد شرکت کنندگان خوب ارزیابی کردند.

وی عنوان کرد: همچنین 53 درصد شرکت کنندگان کارگاهای آموزشی برگزار شده را بسیار خوب و 43 درصد شرکت کنندگان خوب ارزیابی کردند.