اسرائیل تصمیم ساخت شهرک های جدید را لغو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، "صائب عریقات" با اشاره به اینکه "محمود عباس" هرگز وارد مذاکرات غیر مستقیم با رژیم اسرائیل تا زمان توقف کامل شهرک سازی نمی شود، افزود: تصمیم ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی باید لغو شود.

عریقات روز گذشته در دیدار با فعالان جنبش فتح در نابلس، اظهار داشت: ابومازن به آمریکایی ها اطلاع داده است که تا زمان لغو تصمیم اخیر به مذاکرات غیر مستقیم باز نمی گردد.

وی تاکید کرد: ما تا زمان آمدن "جرج میچل" فرستاده آمریکا به منطقه صبر می کنیم تا پاسخ خود را درباره این مسئله دریافت کنیم.

مذاکره کننده ارشد فلسطینی در ادامه افزود: کشور فلسطین تنها بر اساس مرزهای 1967 تشکیل می شود و تشکیلات خودگردان با هر پیشنهادی بر خلاف آن مخالف است.

رژیم صهیونیستی اخیرا در میان انزجار شدید افکار عمومی و مجامع بین المللی تصمیم به توسعه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی گرفته است.