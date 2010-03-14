مهمانپرست با مهر مطرح کرد: آمادگی وزارت خارجه برای زمینه سازی ارتباطات مردمی با دیگر کشورها

رامین مهمان پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رهنمود های اخیر رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر تقویت دیپلماسی عمومی گفت: همانگونه که می دانید مدتی است که سیاست خارجی کشور به شدت مورد توجه مقامات علی رتبه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای متناوب دست اندکاران دستگاه دیپلماسی با ایشان بر حساسیت این کار تاکید بسیاری داشته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد : با توجه به شرایط امروز کشور و جهان ، دستگاه سیاست خارجی برای رساندن پیام جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها و روشن کردن افکار عمومی و ابهام زدایی نسبت به مواضع اشتباهی که درباره جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می شود از همه ظرفیت های خود استفاده می کند .



مهمانپرست بخشی از این ظرفیت ها را مربوط به اعلام مواضع رسمی ایران در ملاقات ها و اجلاس ها و در و فرصتهای حضور مقام های کشورمان در شرایط مختلف عنوان کرد و گفت: مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به سوالات و ابهامات پاسخ گو بوده و ایده ها ی خود را برای مدیریت جهان به سایر کشورها و ملتها اعلام می کنند.



وی بخشی دیگر از فعالیتهای این دستگاه را در حیطه دیپلماسی عمومی دانست و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند بحث دیپلماسی عمومی در شرایط امروز جهان از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و کانالهایی مثل رسانه ها ، مجامع فکری دانشگاهی و تحقیقاتی و دیگر ابزار های غیر رسمی در تقویت مواضع کشورها نقش اساسی پیدا کرده اند .



دستیار ویژه وزیر امور خارجه افزود: در این مسیر ما به همه کسانی که در کنار دستگاه سیاست خارجی به شکلی می تواند در روند روشن کردن و شکل گیری افکار عمومی تاثیر گذار باشند، اعلام می کنیم که آمادگی داریم به شکل کامل در کنار این دوستان باشیم و به کمک همدیگر پیام رسانی برای جمهوری اسلامی را به انجام رسانیم.



وی در ادامه درباره ارتباط وزارت خارجه با دیگر دستگاه های دولتی مسئول در این زمینه گفت: دستگاه سیاست خارجی نقش تسریع کننده و آماده کننده زمینه های همکاری بین بخش های مختلف داخل کشور با خارج را داشته و در این مسیر گامهای بلندی را برداشته است.



مهمانپرست تاکید کرد: ما آمادگی کامل داریم تسهیلاتی خاص برای این منظور فراهم کنیم یعنی هم سازمان ها و نهاد های خارجی را شناسایی کرده و هم در پی اعلام حضور سازمان یا نهاد داخلی ، ارتباط این دو را برقرار کنیم. وی گفت: برای مثال ارتباط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور را برقرار کرده و کمک کنیم از همه فرصتهایی که در داخل و بیرون از کشور فراهم می آید با مشارکت افراد فرهیخته و تاثیر گذار استفاده بهتری شود .



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شده است که در مسیر دیپلماسی عمومی وزارت خارجه مردم کشورهای دیگر را را به طور مستقیم مورد خطاب قرار دهد ، گفت: خطاب اصلی مقام های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب مردم جهان بوده است.



وی افزود:آنچه که همواره برای ما مهم بوده ، این است که بتوانیم با روش های مختلف منطق و استدلال و ایده هایمان را به اطلاع سایرین برسانیم و این مردم بوده اند که به واقع سیاست کشورخود را تعیین کرده اند.



مهمانپرست در پایان تصریح کرد: ما برای افکار عمومی نقش بسیاری را قائل هستیم و در هر فرصتی که پیش بیاید آمادگی داریم که در بین اقشار مختلف مردمی حضور یافته و به تبادل نظر با آنان بپردازیم.