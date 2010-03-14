سه چهره جدید به هیئت مدیره خانه تئاتر راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره خانه تئاتر شامگاه شنبه 22 اسفندماه برگزار شد و از میان 710 نفر اعضای حاضر 678 نفر آراء خود را ارائه دادند. هیئت رییسه‌ای متشکل از هنرمندانی چون اسماعیل خلج، محمد ساربان، فریده دریامج و علیرضا دهقانی نیز بر این انتخابات نظارت داشتند. در نهایت بعد از 9 ساعت شمارش آراء اعضای جدید هیئت مدیره خانه تئاتر ساعت 5/5 بامداد 23 اسفند 88 مشخص شدند.



عزت‌الله انتظامی با 427 رأی، ایرج راد با 379 رأی، محمد یعقوبی با 368 رأی، بهزاد فراهانی با 288 رأی،‌ حسین کیانی با 273 رأی، کاظم هژیرآزاد با 237 رأی و آتیلا پسیانی با 214 رأی به عنوان هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر انتخاب شدند. همچنین هوشمند هنرکار با 210 رأی، خسرو احمدی با 205 رأی و محمدامیر یاراحمدی با 197 رأی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر انتخاب شدند.



جواد اعرابی نیز با 217 رأی به عنوان بازرس هیئت مدیره خانه تئاتر انتخاب شد. در ابتدای مراسم انتخاب هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر به ارائه گزارشی از فعالیت یک سال گذشته هیئت مدیره پرداخت. وی در ادامه با اشاره به نظر برخی از هنرمندان و اعضای خانه تئاتر مبنی بر حضور نمایندگان انجمن‌های مختلف در هیئت مدیره مرکزی گفت: ما سعی کردیم نظرات مختلف را بشنویم و متفق‌القول به نتیجه برسیم که این وضعیت دموکرات‌ترین شکل ممکن است. برخی از نمایندگان انجمن‌ها در سال‌های گذشته حضور مؤثری در هیئت مدیره مرکزی نداشتند از این رو هیئت مدیره مرکزی از هفت نفر شکل می‌گیرد و در جلسات مختلف نمایندگان انجمن‌های خانه تئاتر حضور پیدا می‌کنند.



راد ضمن گلایه از انتقاد برخی از اصحاب رسانه و هنرمندان از عملکرد خانه تئاتر افزود: ما این همه کار کردیم ولی برخی می‌گویند خانه تئاتر کار نکرده است. می‌گویند که خانه تئاتر دولتی بوده در حالی که ما همیشه با مرکز هنرهای نمایشی ارشاد درگیر بودیم و پولی نیز که می‌گیریم ناچیز است. این پول حق ماست و باید از وزارت ارشاد بگیریم.



مدیرعامل خانه تئاتر پیشنهاد اختصاص 20 درصد از فروش گیشه اجراهای نمایشی به خانه تئاتر را مناسب ندانست و درباره انتخابات هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر گفت: ممکن است در انتخابات مسائلی پیش بیاید و لابی‌هایی به وجود بیاید اما اینکه انگ‌های دیگری به ما بزنند کار درستی نیست. مگر خانه تئاتر چقدر پول دارد. چرا اینقدر به خانه تئاتر انتقاد می‌‌کنید.