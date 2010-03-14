یک رستوران زنجیره‌ای بزرگ در بریتانیا گواهی حلال دریافت کرد

در پی جلسات مستمر رستوران زنجیره ای مرغ سوخاری کنتاکی( KFC) با شورای مساجد بریتانیا حلال بودن غذاهای این رستوران مورد تأیید سازمان اعتبار غذایی حلال قرار گرفت.

سازمان اعتبار غذایی حلال پس از اعطای گواهی هلال به رستوران زنجیره ای مرغ سوخاری کنتاکی در نظر دارد آرم حلال خود را روی در این رستورانها قرار دهد. در حال حاضر شعب این رستوران در شهرای آکرینگتن، بلکبرن، کالن، برنلی، دیوسبری، منچستر، راچدیل کینگزوی، پریستن دیپدیل و الک میل دارای گواهی حلال هستند.



سازمان اعتبار غذایی حلال بزرگترین مرکز ارائه گواهی هلال در بریتانیا است و تا کنون به هزاران فروشگاه و قصابی سراسر بریتانیا گواهی حلال اعطا کرده است. گواهی سازمان اعتبار غذایی حلال در بریتانیا و شورای جهانی حلال مورد تأیید است.

یک سخنگوی این رستوران زنجیره ای گفت: این اقدام به منظور دریافت گواهی حلال به دنبال درخواستهای متعددی برای ارائه غذای حلال صورت گرفت. ما مرغ خود را از توزیع کنندگان قابل اطمینان سازمان اعتبار غذایی حلال خریداری می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرآیند آنها با التزامات حلال شدن گوشت تطابق دارد.



نخستین گواهی محصولات حلال بروکسل صادر شد

اتاق بازرگانی بروکسل، بلژیک نخستین گواهی حلال اروپایی را به منظور تسهیل صادرات برای محصولی که نوشیدنی بدون الکل و کاملا اسلامی است صادر کرد.

این گواهی حلال اروپایی محصولاتی را به رسمیت می شناسد و برای محصولاتی صادر می شود که براساس اصول اسلامی تولید شده باشند. نوشیدنی که با عنوان " شب مشرقی" بدون الکل و اسلامی تولید شده نخستین محصولی است که با این گواهی و در نظر گرفتن مصرف کننده مسلمان وارد بازار می شود.

کمپانی که خواستار دریافت گواهی حلال برای یک محصول است باید درخواست خود را ارائه کرد و پس از بررسی اولیه یک روحانی مسلمان در خط تولید محصول حاضر شده و تصمیم می گیرد که آیا این محصول می تواند چنین عنوانی را در یافت کند یا خیر. اگر محصول شایستگی دریافت گواهی حلال را داشته باشد فرآیند صادرات آن به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تسهیل می شود.

در شهرهای بزرگی چون بروکسل 17 درصد از ساکنان از محصولات غذایی حلال استفاده می کنند. صدور گواهی از این نوع تلویحا به معنای وارد شدن به بازار درحال رشد اروپا است. بازار محصولات غذایی حلال گسترده و درحال رشد است چرا که این بازار محصولات غذایی متنوعی را شامل می شود و تعاد مصرف کنندگان آن نیز قابل توجه است.

مدرسه ابتدایی در بریتانیا گواهینامه غذای حلال دریافت کرد



یک مدرسه ابتدایی در شرق لانکاستر در بریتانیا به عنوان نخستین مدرسه غیراسلامی از سوی کمیته نظارتی حلال گواهینامه دریافت کرد.

مدرسه ابتدایی دیسیفیلد نخستین مدرسه غیر اسلامی در بریتانیا است که مورد تأیید کمیته نظارت بر غذای حلال قرار می‌گیرد. دبیرستان دخترانه توحید الاسلام از دیگر مدارس این منطقه است که این نشان را دریافت کرده است.

بسیاری از مدارس شر لانکاستر گوشت و مرغ حلال برای دانش آموزان مسلمان خود سرو می‌کنند که به شیوه اسلامی ذبح شده و مورد تأکید مرکز غذایی حلال قرار گرفته است.

کمیته نظارتی حلال اظهار داشت که غذای گوشتی و مرغی این مدرسه از ذبح، بسته‌بندی تا سرو مورد بررسی قرار گرفته است. پیتر فنتون از آموزگاران ارشد این مدرسه با ابراز مسرت از دریافت این گواهی گفت: غذای ارائه شده حلال در این مدرسه مورد استقبال کل دانش‌آموزان مدرسه قرار گرفته است.

مولانا حنیف از نمایندگان کمیته نظارتی حلال در این منطقه اظهار داشت: این مدرسه با قوانین ویژه خود اطمینان حاصل می‌کند که هیچ موردی از ذبح تا بسته‌بندی و سرو و محتوای غذا مخالف سنتهای اسلامی نباشد.

ممنوعیت روبنده نقض حریم خصوصی افراد است

رئیس کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا با اعلام اینکه ممنوعیت روبنده نقض حریم خصوصی افراد است از سیاستمداران خواست درک خود را از فرهنگهای مختلف جهان ارتقاء دهند.

توماس هاماربرگ رئیس کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا طی بیانیه ای گفت: ممنوعیت کلی چنین نوع پوششی حمله غیرعاقلانه ای به حریم خصوصی افراد است.

ماه ژانویه گذشته پنلی در پارلمان فرانسه توصیه کرد که روبنده در برخی از نهادهای عمومی این کشور ممنوع شود. پس از آن بحثهای مشابهی در ایتالیا، دانمارک، هلند و آلمان جریان گرفت.

هاماربرگ اظهار داشت که این ممنوعیت حتی قرارداد حقوق بشر اروپا را نقض می کند. این قرار داد تنها محدودیتهایی را مجاز می داند که برپایه سلامت عمومی باشد.

وی تأکید کرد: افرادی که خواستار ممنوعیت روبنده و برقع هستند نمی توانند استدلال کنند که این تکه لباس بتواند دموکراسی، امنیت عمومی، نظم و یا اخلاق در جامعه را با خللی مواجه کند. حقیقت این است که تعداد اندکی از زنان از چنین پوششی استفاده می کنند. همچنین ممنوعیت روبنده می تواند نتایج عکسی را به دنبال داشته باشد.

شورای اروپا در سال 1949 با هدف حفاظت از حقوق بشر و دموکراسی در قاره اروپا تأسیس شد. این شورا دارای 47 عضو است که قرار داد اروپایی حقوق بشر را امضا کرده اند.

وی هشدار دارد: ممنوعیت روبنده و یا برقع زنانی که مورد ستم قرار گرفتند را آزاد نمی کند بلکه به جای آن آنها را به انزوای بیشتر در جوامع اروپایی هدایت می کند و ممنوع کردن آن در اماکن عمومی مشخص ممکن است موجب شود که این زنان از چنین مکانهایی به طور کل دور بمانند.

هاماربرگ تأکید کرد که کشورهای اروپایی به جای تحمیل اصول پوشش به شهروندان خود بهتر است گفتگو با هدف درک فرهنگهای مختلف را به سطح بالاتری ارتقاء دهند. باید تلاشهایی برای افزایش گفتمان درباره موصوعاتی چون ارتقاء درک ادیان، فرهنگها و سنن مختلف در کشورهای اروپایی صورت گیرد.

دادگاهی در بلژیک با حجاب آموزگار مسلمان در مدرسه موافقت کرد

پس از فرجام‌خواهی در دادگاه، آموزگار مسلمان درس ریاضیات در یک مدرسه وابسته به شهرداری در بلژیک در مبارزه حقوقی برای گرفتن حق حجاب در کلاس درس پیروز شد.

این آموزگار محجبه مسلمان که از وی نامی در گزارشهای خبری بلژیک برده نشده است ماه سپتامبر گذشته از تدریس در مدرسه به علت پوشیدن حجاب منع شد، این درحالی است که وی طی دو سال فعالیت خود به عنوان آموزگار ریاضیات همواره محجبه بوده است.

تلاشهای اولیه وی برای به چالش کشیدن مموعیت تدریس برسر حجاب با شکست مواجه شد چراکه یکی از دادگاهها طرف مدرسه را گرفته بود و به قانون بی‌طرفی در نظام ملی مدارس بلژیک اشاره کرده بود.

اما فرجام‌خواهی وی به دادگاه حکم را تغییر داد. از آنجا که مدرسه‌ای که وی تدریس می کند وابسته به شهرداری است و نظام آموزشی ملی نمی‌تواند قوانین خود را در آن اعمال کند از این رو حکم دادگاه اجرا نشد.

ژان کلود درزل وکیل این آموزگار محجبه گفت: دادگاه در رأی خود پوشش دینی و همراه داشتن نمادهای دینی در این مدرسه را تا زمانی که آنها نخواهند عقاید خود را تحمیل کنند آزاد کرده است.

سازمان ‌کنفرانس ‌اسلامی چاپ کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص)‌ را محکوم‌ کرد



یک سخنگوی سازمان کنفرانس اسلامی از بخش نظارت بر اسلام‌هراسی تجدیدچاپ کاریکاتوری موهن علیه پیامبر اعظم(ص) را که توسط یک کاریکاتوریست سوئدی کشیده شده و در سه روزنامه سوئدی منتشر شده محکوم کرد.

روزنامه‌های داگنز نیشتر، اکسپرسن و سیدسونسکا داگلبلادت این کاریکاتور را روز چهارشنبه 19 اسفند ماه منتشر کردند.

سخنگوی سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت که توضیح رسانه‌های سوئدی برای توجیه انتشار این کاریکاتورها که بازهم دستاویز و مستمسک آزادی بیان بوده غیرقابل قبول، غیرعاقلانه و غیر مسئولانه بوده است.

روزنامه سیدسونسکا داگبلادت اظهار داشت که این کاریکاتو را به عنوان بخشی از پوشش خبری خود از نقشه قتل کاریکاتوریست آن منتشر کرده است. روزنامه اکسپرسن نیز اظهار داشت که آن را به جهت ارزش خبری منتشر کرده و از آزادی بیان حمایت می‌کند.



روزنامه داگنز نیشتر در سرمقانه خود آورده است که ویلکس ( کاریکاتوریست کاریکاتور موهن) در این میان تنها نیست. تهدید علیه وی در دراز مدت تهدید علیه همه مردم سوئد است. این کاریکاتور در سال 2007 کشیده شده است و جدا از مناقشات مربوط به کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام(ص) در دانمارک خود مناقشاتی را به وجود آورد

سازمان کنفرانس اسلامی یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد



سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه 15 اسفند ماه پلیس رژیم صهیونیستی را به تجاوز به مقدسات متهم کرد و خواستار مداخله بین‌المللی برای خاتمه دادن به این تهاجم صهیونیستی شد.

اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی مستقر در جده طی بیانیه‌ای در رابطه با یورش پلیس صهیونیستها به نمازگزاران مسجدالاقصی و مجروح شدن عده‌ای از مسلمانان این اقدام موهن را بی‌حرمتی به این مکان مقدس اسلامی توصیف کرد.

براساس این بیانیه اقدام پلیس نقص قانون بین‌المللی و حمله آشکار به آزادی دین دانست که می‌تواند تنش میان ادیان را تشدید کند.

احسان اغلو از جامعه بین‌المللی و کمیسیون چهارجانبه حامی صلح خاورمیانه ( کوارتت)، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه و سازمان ملل خواست در رابطه با نقص قوانین توسط رژیم صهونیستی و تهدیدی که آنها نسبت به منطقه در حال حاضر و آینده ایجاد کردند جدیت داشته باشند.

پخش شعاع نور در فرانسه به جای طنین اذان!



الازهر مصر با پیشنهاد مسجدی در شهر مارسی فرانسه برای پخش انعکاس شعاعی از نور از مناره های مسجد به جای پخش طنین اذان مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، شیخ علی عبدالباقی دبیرکل آکادمی تحقیقات اسلامی الازهر گفت: اذان اعلام فرارسیدن زمان نماز است. مهمترین هدف اذان آگاهی دادن به مسلمانان است تا آنها بدانند زمان اقامه نماز فرا رسیده است. صدای اذان را می توان داخل مسجد بلند کرد تا قانون منع بلند شدن صدای اذان نقض نشود.

در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی غرب که مسلمانان در اقلیت به سر می برند مسئله بلند شدن طنین اذان به گوش رسیدن و صدای آن چالش بزرگی محسوب می شود، در بسیار از این کشورها هم بلند شدن صدای اذان ممنوعیت قانونی دارد، از این رو پیشنهاد مسجد مارسی برای انعکاس یک شعاع نور در راستای ممنوعیت صدای اذان مطرح شد.

این مقام الازهر به مسلمانان توصیه کرد از اعتراض در مورد صدای بلند اذان پرهیز کنند. وی گفت که مسلمانان باید به دنبال گفتگو با مقامات این کشورها باشند و آنها را متقاعد کنند که بتوانند از صدای اذان استفاده کنند.

حدود هفت میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کند که این تعداد بزرگترین جمعیت مسلمانان در اروپا را تشکیل داده اند. این کشور همچنین اخیرا شاهد بحثهای داغی درباره پوشیدن برقع و روبنده در کشور است و در سال 2004 حجاب را در مدارس اماکن عمومی ممنوع کرده است.

پس از حملات یازدهم سپتامبر، اقلیت مسلمان در غرب با دشواری هایی در انجام وظایف دینی خود رو به رو بوده اند، به طوری که رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسر در سوئیس با ساخت مناره در این کشور مخالفت کردند.

در دانمارک طرح ساخت دو مسجد در کپنهاگ برای خدمت به جوامع اسلامی با موانعی رو به رو می شود و همچنین مسلمانان استرالیا همواره با مخالفات ساخت مسجد و مدرسه اسلامی رو به رو هستند.

کلیساها و ساکنان شهری در انگستان با ساخت مسجد مخالفت کردند



به دنبال فشارهای کلیسا و ساکنان محلی شهر کمبرلی در جنوب شرقی انگلستان، شورای این شهر با طرحهای بزرگ جامعه مسلمان برای ساخت یک مسجد مخالفت کرد.

شورای روستایی سوری هیث با 36 نفر عضو علیه طرحهای انجمن رفاه مسلمانان بنگالی برای ساخت مسجد رأی دادند. این شورا در مراحل اولیه در ماه ژانویه با طرحهای ساخت این مسجد موافقت کرده بود و تغییر عقیده اعضا پس از ستادهایی صورت گرفت که از سوی کلیساها و ساکنان محلی مخالف با طرح و مکان مسجد به راه افتاده بود، صورت گرفت. این مسجد قرار بود در محل یک مدرسه متروکه ساخته شود که 14 سال پیش از سوی مسلمانان به یک مرکز اسلامی تبدیل شد.

انجمن رفاه مسلمانان بنگالی اظهار داشت که این ساختمان دیگر پاسخگوی نیاز جامعه مسلمان در حال رشد نیز و مردم خواستار اقامه نماز در یک مسجد هستند نه در یک مدرسه.

این درحالی است که ائتلافی از کلیساهای این منطقه ستادی را علیه این پیشنهاد ترتیب داده و اظهار داشتند که این ساخت این مسجد می‌تواند موجبات اختلاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان منطقه را در سالهای آتی فراهم کند.

بسیاری از ساکنان با ساخت این مسجد نزدیک آکادمی سلطنتی نظامی مخالف بودند اما عده‌ای آن را سلطه اسلام توصیف کردند. این درحالی است که برخی از ستادهای دیگر فعال علیه ساخت این مسجد مدعی شدند که طرح این مسجد از شایستگی معماری کافی برخوردار نیست.

جان دنهام وزیر امور جوامع و دولت محلی نیز تهدید کرده بود که در صورت تصویب طرح این مسجد تصمیم شورا را مورد تجدید نظر خود قرار می‌دهد.

عبدالماجد رئیس انجمن رفاه مسلمانان بنگالی که طرح ساخت مسجد را ارائه کرده بود گفت: رأی شورا به واسطه نفوذ سیاسی به یغما رفته است.

سخنگوی این انجمن نیز برخی از این ستادها را به نژاد پرستی متهم کرد و گفت: حقیقت این است که مشکل آنها با طراحی ساختمان مسجد نیست، مسئله اصلی آنها این است که ما مسلمان هستیم، در اقلیت به سر می‌بریم و آنها نمی‌خواهند در این منطقه یک مسجد وجود داشته باشد.

مسلمانان آمریکا با تعصبات فزاینده‌ای مواجه هستند



شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرد رویدادهای گزارش شده از سوی گروههای حامی حقوق مدنی مسلمانان حاکی است فعالیتهایی که علیه اسلام و مسلمانان صورت می گیرد روند رو به رشدی طی کرده، این امر نشانه آشکار افزایش سطح تعصب در ایالات متحده است.

دفاتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در سراسر جهان با اشاره به رویدادهایی که مسلمانان را مورد هدف قرار داده اند به نمونه هایی چون امتناع از اجاره آپارتمان به مسلمانان در تگزاس، دستگیری مردان مسلمان برای اقامه نماز در نوادا، اقدامات انزجاری و خرابکارانه در مساجد تنسی، تهدید علیه مسلمانان ایلی نویلز، فراخوانهای مختلف برای تفتیش مسافران مسلمان و اخراج مسلمانی در کالیفرنیا به علت حجاب اشاره کردند.

دو روز گذشته نیز رسانه ها از مخالفت افراد محلی با فعالیت مسجدی در ویسکوزین و تخریب پوسترهای تبلیغاتی انتخابات دانشجویان خبر دادند. گزارش دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در کانادا نیز درحالی منتشر شده است که یک سایت ضداسلامی گزارشهای نامربوطی منتشر کرده است.

ارائه این گزارش ها و ثبت تمام مواردی که طی سه ماه اخیر سال مسلمانان آمریکایی را هدف گرفته موجب شده شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کند که سطح تعصب علیه مسلمانان در ایالات متحده افزایش یافته است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را توسعه داده، گفتگو را ترویج کند، از حقوق مدنی حمایت کند، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی برقرار کند که مروج عدالت و درک دوجانبه باشند.

مسلمان امریکایی از تبعیض شغلی پلیس نیویورک به دادگاه شکایت کرد



مسلمانی در امریکا از دپارتمان پلیس نیویورک به علت ایجاد مانع در راه پیوستن وی به نیروی پلیس به علت مسلمان بودن، به دادگاه شکایت کرد؛ پرونده‌ای که فعالان حقوقی آن را نماد افزایش موج تبعیض شغلی پس از یازدهم سپتامبر دانسته‌اند.

مارک تیلور وکیل سعید حاجم گفت: در دپارتمان پلیس میزان قابل‌توجهی نژادپرستی و وحشت بی‌مورد علیه مسلمانان وجود دارد.



حاجم 39 ساله از شهروندان امریکا است که مراکشی‌تبار است و تصمیم گرفته خط‌مشی حرفه‌ای خود را در دپارتمان پلیس نیویورک دنبال کند، چرا که مطلع شده بود این بخش به دنبال افرادی است که بتوانند به زبان عربی هم صحبت کنند.



درحالی که وی تمام آزمونهای ورودی را با نمرات عالی پشت سر گذاشت اما در مصاحبه با رویکردهای منفی مصاحبه‌کننده و اتهام تروریست‌بودن مواجه شد.



تیلور گفت: این امر ما را متعجب کرد چرا که این پرونده نمونه آشکار تعصب است و موکل وی مصمم است تا آن را در دادگاه مطرح کند.



وکلای نیویورک نیز خواستار منتفی شدن ادعای حاجم هستند اما دادگاه منهتن با این درخواست مخالفت کرده است و براساس اعلام وکیل این مسلمان دادگاه فرآیند بررسی آن را ماه آینده آغاز می‌کند.



فعالان حقوق مدنی نیز اعتقاد دارند که پرونده‌های مشابه پس از یازدهم سپتامبر در رابطه با تبعیض شغلی چندان هم غیر عادی نیستند.



همایش اسلامی صلح اسکاندیناوی در نروژ برگزار می‌شود



همایش اسلامی صلح اسکاندیناوی طی روزهای 27 تا 29 مارس ( 7 تا 9 فروردین) از سوی شبکه اسلامی در شهر اسلو نروژ با حضور سخنرانهای برجسته مسلمان برگزار می‌شود. این همایش نخستین همایشی است که از سوی شبکه اسلام برگزار می‌شود.



برگزارکنندگان این همایش اعلام کرده‌اند که حضور همه افراد بدون توجه به دین، ملیت و یا فرقه آنها در این همایش مورد استقبال قرار می‌گیرد. روز نخست این همایش به طور خاص برای غیرمسلمانان برگزار می‌شود تا به آنها موضوعاتی را آموزش دهد که آنها از آن مطلع نیستند. در میان این موضوعات می‌توان به "عیسی مسیح: پیامبر خدا" ، "اسلام دین حقیقی خدا" و "حقوق بشر در اسلام" اشاره کرد.



اسلام در جامعه مدرن: هماهنگی یا مناقشه، آیا نیکوکاران به جهنم می‌روند، در جستجوی آرامش درونی از موضوعاتی هستند که در روز دوم مورد اشاره قرار می‌گیرند. روز سوم که مسلمانان را به عنوان مخاطب در نظر گرفته موضوعاتی چون " زنگ مأموریت" ، " پاداش هشدار دهند"، " جمع آوری کمک برای مراسم اسلامی" ، "دجال : نشانه آخر زمان" را مورد بحث قرار می‌دهد.



هدف از برگزاری این همایش برقراری پلی میان اسلام و ادیان و پیروان ادیان دیگر است. برگزارکنندگان می خواهند حقیقت اسلام را در این همایش ارائه کنند نه آن چیزی را که رسانه‌های دنیا از اسلام به نمایش گذاشته‌اند. همچنین این همایش قصد دارد به رفع باورهای نادرست درباره اسلام پرداخته و ارتباط نزدیک‌تری با افرادی ایجاد کند که چشم‌اندازهای مختلفی به زندگی دارند.

همایش سازمانهای جامعه مدنی سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد



سومین همایش دو روزه سازمانهای جامعه مدنی و بشردوستانه در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز یکشنبه 16 اسفند ماه از سوی سازمان کنفرانس اسلامی با همکاری بنیاد خیریه قطر با موضوع "درکنار هم برای انسجام مؤثر" در دوحه قطر برگزار شد.

این همایش نمایندگان 100 سازمان خیریه و انسان دوستانه را از 35 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردهم جمع کرد و دو محور مختلف را مورد بررسی قرار داد.

محور نخست این همایش یافتن مکانیسمی از همکاری میان سازمانهای انسان دوستانه به منظور ارتقاء آگاهی درباره فجایع و پاسخ فوری در مقابل آن در جهان اسلام و محور دوم ارتقاء همکاری میان سازمانهای خیریه و انساندوستانه سازمان کنفرانس اسلامی بود.

وزیر همکاری بین المللی قطر که سخنرانی افتتاحیه را برعهده داشت تأکید کرد که قطر از این ابتکار عمل با هدف افزایش همکاری میان جوامع مدنی و سازمان کنفرانس اسلامی حمایت می کند.

وی از شرکت کنندگان خواست توصیه ها و راهکارهایی ارائه دهند تا به برقراری رابطه نزدیکی که به یافتن مکانیسم های مؤثر منتهی می شود کمک کنند و گفت: قطر همواره خواستار بکارگیری یک مکانیسم انسان دوستانه در سطح منطقه براساس همکاری و اعتماد دوجانبه بوده تا راه برای همکاریهای بیشتر با سازمانهای جامعه مدنی باز شود و بتوان از سهم آن برای سیاست، استراتژیها و طرحهای انحصاری در عرصه های امور خیریه و توسعه استفاده کرد.

عطا منان باخیت معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی برای امور انسان دوستانه اظهار داشت که همکاری تأثیرگذار در سومین کنفرانس و پوشش رسانه ای آن منعکس کننده تحقق طرحهای سازمان کنفرانس اسلامی برای بسیج کردن سازمانهای جامعه مدنی تحت یک سازمان است.

نخستین نمایشگاه اسلامی بین‌المللی خاورمیانه در دوبی برگزار می‌شود



نخستین نمایشگاه اسلامی بین‌المللی خاورمیانه طی روزهای 18 تا 20 مارس ( 27 تا 29 اسفند ماه) در دوبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه اسلامی بین‌المللی خاورمیانه با عنوان " رستگاری" طی سه روز همزمان با گردهمایی بین المللی صلح دبی در محل نمایشگاه بزرگ فرودگاه دبی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با همکاری مرکز مطالعه قرآن المنار با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی دبی برگزار می‌شود. برگزارکنندگان اظهار داشتند که همزیستی مسالمت‌آمیز تنها به واسطه درک بهتر میسر می‌شود و با ارتقای سطح آموزشی افراد حاصل خواهد شد. براساس اظهارات برگزارکنندگان، گردهمایی بین‌المللی صلح نیز می‌تواند فرصتهایی را برای بهبود و تقویت روابط فراهم کند.

برخی سخنرانهای برجسته مدعو از ایالات متحده، کانادا، امریکا، مالزی، عربستان، کویت، هندوستان و دیگر کشورها درباره موضوعاتی صحبت می‌کنند که به رفع سوء تفاهم درباره دین و فرهنگ و همچنین توسعه درک بهتر منتهی می‌شود.

یک غرفه پیام در این مراسم ایجاد می‌شود تا پاسخگوی تمام پرسشهایی باشد که درباره دین اسلام مطرح می‌شود. برگزار کنندگان انتظار دارند صدها نفر از این غرفه دیدار کنند.

همچنین انتظار می‌رود نمایشگاههای مختلفی چون قرآن درباب رویان‌شناسی، تاریخ، زمین‌شناسی، نجوم و دیگر حقایق علمی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته و به آنها کمک کند که درباب ماهیت آن تعمق کنند.