21 توزیع کننده دستگیر و 30 تن مواد محترقه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان صبح یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران اقدامات چهارشنبه آخر سال پلیس آگاهی را تشریح کرد.

وی گفت: پلیس آگاهی تهران از آذرماه شروع به شناسایی باندهای تولید و توزیع مواد محترقه کرده و تاکنون موفق به کشف 30 تن انواع مواد محترقه قاچاق شده است.

وی ادامه داد: آخرین محموله بزرگ مواد محترقه سه روز پیش در تهرانپارس توسط پلیس آگاهی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: 21 نفر در زمینه مواد محترقه تاکنون دستگیر شده اند که تمامی این افراد سابقه دار بوده اند.

دستگیری هشت جیب بر در ایستگاههای اتوبوس

وی گفت: پلیس آگاهی تهران با استفاده از تمامی توان و امکانات پرسنلی به منظور تامین امنیت منازل و محلهای کسب شهروندان در نوروز و کنترل مجرمان طرحهایی را در دو مرحله مختلف اجرایی می کند.

محمدیان گفت: در مرحله اول که قبل از ایام نوروز اجرا می شود شامل کنترل مناطق تجاری شلوغ است، بر همین اساس گشتهای آشکاری از سوی پلیس آگاهی در محدوده این مناطق گماشته شدند تا با افراد سابقه دار و مظنونان به سرقت برخورد کنند.

وی اضافه کرد: در پی اجرای این طرح چندین گروه بزرگ کیف قاپی توسط پلیس دستگیر شده اند که پرونده های آنان در حال پیگیری است.

محمدیان گفت: علاوه بر نیروهایی که پلیس پیشگیری برای کنترل ایستگاههای داخل مترو به کار گرفته پلیس آگاهی نیز نیروهایی برای برخورد با جیب بران در ایستگاههای اتوبوس و بازار تهران مستقر کرد که آنها موفق به دستگیری هشت جیب بر شدند.

وی با اشاره به مرحله بعدی اقدامات پلیس آگاهی گفت: از روز 27 اسفند ماه مرحله دوم این اقدامات آغاز می شود و پلیس با استفاده از تمامی امکانات و پرسنل خود در قالب گشتهای آشکار و پنهان به تامین امنیت در سطح شهر خواهد پرداخت.

محمدیان گفت: به این منظور با هماهنگیهای صورت گرفته با دادستانی تمام مرخصیهای افراد سابقه دار لغو شده و این افراد تا پایان نوروز در زندان باقی می مانند و همچنین افراد سابقه دار آزاد شده از زندان نیز با معرفی خود به آگاهی و کلانتریها، تحت کنترل و نظارت پلیس قرار می گیرند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: پلیس آگاهی به شهروندان تهرانی قول می دهد تا برای تامین امنیت آنان تمام توان خود را به کار گیرد لذا از شهروندان درخواست می شود تا توصیه های پلیس را جدی گرفته و زمینه های وقوع جرم را کاهش دهند.

دستگیری دو باند سارقان مسلح

وی گفت: پلیس آگاهی برای کنترل مجرمان جرایم مسلحانه از فعالیت افرادی در محدوده شرق تهران مطلع شد که قصد انجام سرقت مسلحانه را داشتند بر همین اساس با انجام اقدامات پیش دستانه که از اوایل بهمن ماه آغاز شد پلیس موفق به شناسایی این باند شد.

محمدیان تصریح کرد: در تاریخ 27 بهمن ماه یکی از این افراد با نام علیرضا 24 ساله در محدوده خاک سفید شناسایی و پس از تعقیب و گریز از سوی مردم دستگیر شد و از وی یک قبضه اسلحه و مقادیری لوازم سرقتی کشف و ضبط شد.

وی گفت: علیرضا در بازجویی های انجام شده همدست خود با نام قاسم 30 ساله را معرفی کرد که قاسم در جاده دماوند دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه کمری، هفت اسپری اشک آور و 20 فشنگ کشف و ضبط شد.

محمدیان با اشاره به دومین پرونده سرقت مسلحانه گفت: در تاریخ 13 اسفند ساعت هشت صبح سرقت یک دستگاه خودروی پیکان با تهدید اسلحه در مشیریه به پلیس گزارش شد و به دنبال آن در ساعت 16:30 سرقت دیگری با استفاده از همان خودروی سرقتی توسط دو سرنشین در یک مغازه لوستر فروشی در افسریه گزارش شد.

وی گفت: سارقان پس از سرقت دو میلیون وجه نقد و مقادیری اسناد و مدارک، خودروی پراید صاحب مغازه لوستر فروشی را به سرقت برده و با آن متواری شدند.

محمدیان گفت: بر اساس مدارک موجود پلیس اقدامات خود را در راستای شناسایی سارقان آغاز کرد و سرانجام در تاریخ 18 اسفند هویت یکی از آنان با نام علی اصغر 35 ساله با دو سابقه کیفری مشخص و در منزل خود در محدوده افسریه دستگیر شد.

وی ابراز داشت:از این سارق یک اسلحه کلت کمری و 19 فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: علی اصغر در بازجویی ها همدست دیگر خود را به نام مهدی 35 ساله را معرفی کرد که وی نیز دو روز بعد در محدوده خاوران دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه به همراه 20 فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

وی گفت: با توجه به تجمیع شیوه های سرقت این سارقان و تناقض گویی های متعدد آنان مشخص شد که این افراد سرقتهای دیگری را نیز در تهران و مشهد انجام داده اند و سرانجام روز گذشته همدست سوم آنان با نام حسین 29 ساله در مشهد دستگیر شد.

محمدیان تصریح کرد: این افراد چهار فقره سرقت مسلحانه در مشهد و یک فقره سرقت از طلافروشی در خیابان ستارخان در تاریخ 12 اسفند سال گذشته داشته اند.