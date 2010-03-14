بخش ویژه کودکان در سه کتابخانه گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسین علوی صبح یکشنبه در حاشیه نشست با نویسنده برجسته استان به خبرنگار مهر در گرگان افزود: بخش کودکان با توجه به استانداردهای اعلام شده در سه کتابخانه شهرهای گرگان، کلاله و مینودشت راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: این کتابخانه ها با کمک کانون پرورش فکری و مهدکودکها قرآنی و موسسات قرآنی اداره خواهد شد و کودکان برنامه قصه خوانی، شعرخوانی و بازیهای کودکانه را زیر نظر مربیان آموزش خواهند دید.

علوی در نشست با "مردانی" نویسنده گلستانی، نشست سالانه با نویسندگان و برگزاری دوره های مرتبط با این مهم از برنامه های سال 89 کتابخانه های استان اعلام کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، با اشاره به اهمیت این حمایت جهت توسعه امر نویسندگی نقش همه دستگاههای مختلف استان را در این امر خواستار شد.

وی یادآور شد: اداره کل کتابخانه های نیز جهت رشد این امر خرید آثار مکتوب مولفین گلستانی برای کتابخانه های استان و استفاده از این آثار بعنوان جوایز در مسابقات مختلف را در دستور کار خود در سال آتی قرار داده است.

گلستان 28 باب کتابخانه عمومی دارد.