ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور، با تصویب پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس دولت را موظف کردند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کرده و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی تادیه نماید.

نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهاد دیگری مقرر کردند 2 نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه شرکت نمایند.

این پیشنهاد به عنوان تبصره ای به جزء الف بند 9 لایحه الحاق شد.