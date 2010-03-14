یکسان سازی عضویت در کانونهای فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

افشین تللو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با یکسان سازی کارتهای عضویت، شرایط بهتری برای دانشجویان عضو کانون ها درنظر گرفته می شود و فعالیت دانشجویان درجه بندی می شود.

وی اضافه کرد: این کارتها به صورت درجه یک و درجه دو طراحی می شود و امکان ارتقای دانشجویان فعال در کانون ها نیز در کارتهای عضویت در نظر گرفته شده است.

تللو اضافه کرد: درجه بندی کارت های عضویت به میزان فعالیت دانشجویان عضو کانون های فرهنگی و هنری دانشگاههای علوم پزشکی بازمی گردد و از سوی دیگر دانشگاهها نیز می توانند برای امکاناتی که به کانون ها می دهند برنامه ریزی داشته باشند.

مسئول کانونهای دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: امکان ایجاد پتانسیل حمایتی نیز در این کارت ها در نظر می شود تا بتوانیم به نحو بهتری از دانشجویان فعال در این حوزه حمایت کنیم.