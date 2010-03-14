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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

چندین انفجار قندهار را لرزاند/ 80 نفر کشته و زخمی شدند

چندین انفجار قندهار را لرزاند/ 80 نفر کشته و زخمی شدند

چندین انفجار انتحاری در شهر قندهار افغانستان 30 کشته و 50 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که امروز یکشنبه در نتیجه چندین انفجار انتحاری در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان 30 نفر کشته و 50 فرد دیگر زخمی شدند.

یکی از این حملات در نزدیک کنسولگری پاکستان در بخش شرقی شهر قندهار و پس از یک سری حملات شبانه توسط طالبان رخ داد.

در پی اعلام نظامیان آمریکایی و ناتو برای آغاز عملیات مشترک در قندهار که با هدف نابودی طالبان انجام می شود، شاهد افزایش حملات انتحاری در این شهر هستیم.

همچنین پنجشنبه گذشته بر اثر انفجار یک بمب در شمال افغانستان 5 نفر از جمله 4 کودک جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 1051279

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