بازداشت یک فرمانده حماس/ تمدید محاصره کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان این رژیم شب گذشته "ماهر عوده" یکی از فرماندهان نظامی جنبش حماس را در رام الله واقع در شمال کرانه باختری بازداشت کرده اند.
ماهر عوده 47 ساله یکی از فرماندهان گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شمار می رود که از اواخر دهه 90 تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار دارد.
خبر دیگر اینکه رژیم صهیونیستی محاصره کرانه باختری را تا نیمه های شب سه شنبه تمدید کرد. این محاصره که از نخستین ساعات بامداد روز جمعه به مدت 48 ساعت آغاز شده بود قرار بود امروز به پایان برسد.
رژیم صهیونیستی درعیدهای مختلف که در آیین یهود وجود دارد کرانه باختری را تحت محاصره قرار می دهد اما از دو سال پیش تاکنون این نخستین بار است که بدون وجود اعیاد اقدام به بستن کرانه باختری می کند.
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