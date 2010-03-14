مجلس بررسی بودجه را از سر گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از اعلام نظر رئیس مجلس برای رای گیری استمزاجی نسبت به خاتمه یافتن بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور و موافقت با این پیشنهاد به دلیل اصرار برخی نمایندگان در ارائه پیشنهادات شخصی خود نتوانستند به این رای پایبند بمانند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آنکه اعلام کرد 165 نماینده به خاتمه بررسی بودجه رای مثبت داده اند با اصرار نمایندگان و حضور آنان در جایگاه هیئت رئیسه برای طرح پیشنهادات روبرو شد و گفت: صرفا دو پیشنهاد اجازه طرح در صحن علنی مجلس را دارد.

پس از آنکه 2 پیشنهاد نمایندگان مطرح و به تصویب رسید نمایندگان دیگر نیز خواستار ارائه پیشنهادات خود شدند و این موجب شد عملا رای استمزاجی که از مجلس گرفته شد بی اثر شود.

در پی این اتفاق حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در تذکری به لاریجانی اظهار داشت: در طول نمایندگی بنده این اولین بار است که رای استمزاجی از مجلس گرفته می شود اما به آن توجه نمی شود.

وی گفت: اگر تا چند روز دیگر هم پیشنهادات نمایندگان را اخذ کنید باز هم دوستانی هستند که ناراضی خواهند ماند بنابراین انتظار این است به بررسی پیشنهادات خاتمه دهید.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز با اشاره به این موضوع در تذکری اظهار داشت: اصل حرف این است که شما از مجلس رای می گیرد و مجلس هم به اعتماد شما و هیئت رئیسه رای می دهد اما از سوی دیگر دوستانی به اصرار پیشنهاداتی را مطرح می کنند. اگر قرار است پیشنهادات مطرح شود این حق همه نمایندگان است بنابراین بهتر است به بررسی پیشنهادات خاتمه دهید.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز طی تذکری مشابه خواستار عمل به رای استمزاجی مجلس شد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکرها گفت: علت ادامه بررسی پیشنهادات این است که نمایندگان احساس نکنند که به نظراتشان در مجلس توجه نمی شود.